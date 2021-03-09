بالفيديو: هكذا احتفلت يسرا بيوم المرأة العالمي

احتفلت النجمة الكبيرة يسرا، باليوم العالمي للمرأة، الذي وافق أمس 8 مارس/آذار، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ووجهت الفنانة يسرا تحية لكل امرأة في العالم بمناسبة مضيفة أن المرأة هي الوحيدة التي تستطيع استرجاع حقوقها

بنفسها دون مساعدة أحد.

وقالت يسرا، في فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك):

(في يوم المرأة العالمي بحيي كل امرأة في العالم كله مش بس في مصر، وبقولها متخافيش وكملي مشوارك),

وأضافت: (حقوقك انتي اللي هتاخديها بنفسك وبإيدك وبدراعك وبقناعتك، وطموحاتك إن شاء الله هتتحقق، أنا من الناس اللي عمري ما استسلمت لأي ظروف أو أوجاع تخليني مكملش مشواري، وبتمنى لكم التوفيق).

وسبق وكشفت الفنانة والنجمة الكبيرة يسرا، منذ عدة أيام، عن صور جديدة لها من جلسة التصوير، التى خضعت لها خلال وجودها ضيفة مع أمير كرارة، فى برنامج (سهرانين) الذي عرض الأسبوع الماضي، على قناة ON، ظهرت خلالها بكامل أناقتها وابتسامتها.

ونشرت النجمة يسرا، الصور عبر حسابها على (انستجرام)، صحبتها بتعليق: (أثناء الاستعداد لبرنامج سهرانين).