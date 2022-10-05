بالفيديو: هيفاء وهبي تطرح كليب أغنية (ولد)

طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر قناتها الرسمية بموقع (يوتيوب)أحدث كليباتها الغنائية (ولد). وأغنية (ولد) من كلمات وائل توفيق، ألحان أحمد محي، والكليب من إخراج إيلي فهد.

وتقول كلماتها:( ولد أما حتة ولد، عقله يوزن بلد، أصلي في كل حاجة من يوم ما إتولد، يتخاف عليه من الحسد، شكله برج الثور أو عذرا أو يمكن أسد، النظرة دي ليها هيبة).

يذكر أن هيفاء وهبي شارفت على الانتهاء من تصوير فيلم (رمسيس باريس)، بعدما انتهى المخرج أحمد خالد موسى من تصوير أكثر من نصف المشاهد في العاصمة الفرنسية باريس.

وفيلم (رمسيس باريس) بطولة هيفاء وهبي، حمدي المرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، أوس أوس، محمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس.