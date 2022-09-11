هيفاء وهبي بإطلالة كالباربي في حفل زفاف شقيقتها من تصميم ميخائيل شمعون

احتفلت أيقونة الجمال والموضة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بزفاف شقيقتها هناء وهبي، وتألقت هيفاء بإطلالة كالباربي مما أبرز جمالها ولاقت الصور إعجاب كبير وتداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

هيفاء وهبي بإطلالة كالباربي في حفل زفاف شقيقتها

ارتدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في حفل زفاف شقيقتها فستان باللون الأزرق الفاتح من توقيع المصمم اللبناني الشاب ميخائيل شمعون، وجاء تصميم الفستان ذا أكمام مكشوفة "سترابليس" ضيق مزين بالببيونة من الخلف مما ظهر رشاقة وجمال جسدها، وأنوثة مضاعفة وأناقه مُبتكرة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هيفاء على تسريحة شعر منسدلة على كتفيها ووضعت مكياجاً ناعم من خبيرة المكياج تاتيا مما أبرز جمال وجهها، وأكملت أناقتها بحذاء ومجوهرات باللون الفضي.

من هي هيفاء وهبي؟

ولدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عام 1972 في جنوب لبنان وترعرعت في العاصمة بيروت، والدها من أصل لبناني وأمها من اصل مصرية، ولها ثلاث شقيقات "علياء، نسرين والعروس هناء"، وشقيقة واحدة من والدتها. عملت في صغرها في محل لبيع المجوهرات.

وفي سن 16 من عمرها بدأت هيفاء وهبى مشوارها الفني عندما اشتركت فى مسابقة ملكة جمال جنوب لبنان، لكنها أخفت عن لجنه التحكيم حقيقة زواجها الذي اكتشف، فطار حلمها بحمل تاج جمال لبنان، لكنها حققت شهرة وعملت كعارضة أزياء في عدد من الاعلانات التجارية والفيديو كليبات حتى اصبحت من أشهر عارضات الأزياء في الوطن العربي، أما في عام 1992 ظهرت في إعلان تجاري للمعكرونه.

في عام 1994 شاركت في كليب إرضى بالنصيب مع الفنان جورج وسوف، وانجبت بنت واحدة عام 1998 اسمتها زينب، لتقرر بعدها الانفصال عن زوجها الذي رفض منحها الطلاق سنوات عدة، قبل أن تحصل عليه مقابل منعها من رؤية طفلتها.

واحتلت صورها أغلفة العديد من المجلات العربية، ثم بدأت فى العمل كمذيعة لأحد البرامج الفنية بقناة Art ولكن عشقها للغناء والموسيقى جعلها تخطو خطواتها الأولى فى عالم الغناء من خلال البومها الغنائي الأول " هو الزمان " الذي اصدرته عام 2000.

ثم توالت أعمالها الغنائية وتصدرت أخبارها جميع المجلات والصحف الفنية وحققت ألبوماتها أعلى الإيرادات فى حجم المبيعات.

شاركت في برنامج "الوادي" سنة 2005 على قناة LBC الذي يعتمد على نمط تلفزيون الواقع وطرحت البوم "بدي عيش".

في عام 2008 تعاونت هيفاء مع شركة مزيكا لاصدار البوم "حبيبي انا"، وتزوجت في عام 2009 من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، ثم انتقلت إلى عالم السينما عام 2009 من خلال الفيلم المصري "دكان شحاته".

وأصدرت في عام 2010 البومها الأول الخاص بالأطفال "بيبي هيفا" الذي نال شهرة كبيرة بعد انضمامها إلى شركة روتانا، وفي 2012 طرحت البومها الخامس MJK الذي تصدّر المرتبة الأولى عبر الـ I Tunes في سابقة عربية أولى وهذا ما يُعدّ سابقة وتميّزاً لألبوم عربي، في نوفمبر 2012 اعلنت طلاقها من أبو هشيمة بعد زواج دام 3 أعوام.

وفي شهر رمضان 2014 شاركت هيفاء وهبي في مسلسل تحت عنوان "كلام على ورق"، وآخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل "أسود فاتح" بطولة معتصم النهار، وأحمد فهمي، وشريف سلامة، وروجينا، ونانسي صلاح، وصبري فواز، وفراس سعيد، وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

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