بالفيديو: وفاء عامر متهمة بدهس سيدة و محاميها يوضح!

في أول تصريح لها بعد أن وجهت لها سيدة تهمة بالتسبب في دهس سيدة ؛ كشفت الفنانة وفاء عامر حقيقة الأخبار المنتشرة بذلك .

وقالت وفاء عامر:( تواجدت في المستشفي فور علمي بوفاة عشرة عمرى رجل الأعمال محمد السعداوي ؛ حيث علمت بخبر وفاته الساعه الواحده صباحا ؛و تلقيت مكالمة من ابني عمر يخبرني فيها بوفاته).

و أضافت وفاء عامر :( ذهبت إلى المستشفي بعدها ولكن أخبرونا بعدم الدخول ووجدت انه قد لفظ أنفاسه الأخيرة ؛ فأخبرني زوج ابنته ان أترك المستشفي ؛ وبالفعل غادرت المستشفى).

و اختتمت وفاء عامر: (تفاجأت في اليوم التالي بإحدي الأشخاص التي لا تنتمي الى الاعلام كما صرحت ؛ تقوم بكتابة كلام غير صحيح عني وأنني قمت بدهس أمراة ؛ وانا قمت باتخاذ الاجراءات اللازمه نحوها وقمت برفع قضية تجاه هذا الكذب والتضليل).

بدوره كان المحامي شعبان سعيد، وكيل الفنانة وفاء عامر، قد قال في تصريحات صحفية إن الاتهامات التي وجهتها سيدة الى الفنانة وفاء، بتسببها في دهس سيدة بسيارتها، قبل أيام، بعيدة عن الصحة والصواب.

وقال المحامي، في مقطع فيديو نشرته الفنانة وفاء عامر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إنّ: (هذا الحادث من وحي خيال السيدة، التي تداوم على الترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا بد من وقفة حيال هذه السيدة التي تدعي أنها إعلامية، وبالسؤال عنها اتضح أنها ليست معروفة، وقد تكون مأجورة أو مدسوسة من قبل أعدائها أو المنافسين لها).

وتابع أنه عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، سيتقدم ببلاغ للنائب العام، ليُحقق في تلك الواقعة، وكذلك سيخاطب نقيب الصحفيين.

واستكمل، قائلًا: (إذا كان لديها معلومات فيما يتعلق بهذه الجريمة فعليها أنّ تدلي بها، وسيتبين أنها تُسيء لموكلتي، كما أناشد نقيب الصحفيين البحث في كشوف أعضاء النقابة، ليتبين مدى حقيقة وجودها في جداول أعضائها من عدمه).

من ناحية أخرى تعاقدت وفاء عامر على بطولة مسلسل (حلم )، الذى سيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني المقبل، حيث تدور احداث العمل في إطار 45 حلقة .

ويشارك فى بطولة العمل مع وفاء عامر، صابرين ، وأنوشكا ، ومحمد رياض ، ونضال الشافعي ، ومن إخراج حسني صالح وتأليف محمد رجاء .

كان آخر أعمال الفنانة وفاء عامر خلال شهر رمضان الماضى هو مسلسل (لحم غزال) بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة ، مي سليم ، خالد كمال، أحمد خليل، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.