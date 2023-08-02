باميلا الكيك عن زواجها بامرأة: "أنا لست مثلية أنا كل شيء"

ما تزال الفنانة اللبنانية باميلا الكيك عند رأيها فيما يخص ميولها الجنسي، لاسيما بعد إثارتها الجدل حول استعدادها للزواج من امرأة.

باميلا الكيك والزواج من امرأة



باميلا الكيك، حلَّت ضيفةً في برامج Spot On مع الإعلامي رالف معتوق، وأوضحت أنها تعشق الرجل، لكن في حال رفض جسدها إياه بعد مرور السنين، فمن الممكن أن تحب امرأة، مشددةً على أنها كل شيء.

وقالت: "أنا أعشق الرجل لكن لو رفض جسدي حب الرجل بعد 20 عاما وظهرت فتاة أحبها سأحبها أنا لست مثلية أنا كل شيء".

باميلا الكيك ترد على اتهاماتها بالمثلية الجنسية



وكانت باميلا قد أحدثت حالة من الجدل بعد ردها على الاتهامات التي طالتها بشأن ميولها الجنسي، خلال حلولها ضيفةً في برنامج "كتاب الشهرة".

وسئلت الكيك عن أيهما يسيطر داخلها الجانب الأنثوي أم الذكوري، لتجيب أنها نصف رجل ونصف امرأة، وهي متصالحة مع ذلك كثيرًا، إذ أن المجتمع اتهمها بـ"المثلية الجنسية" أو "ثنائي الجنس؛ بسبب الأدوار التي قدمتها في أعمالها الدرامية.

وأضافت: "أنا مني بنت لأني عندي أخبار لبنت، أنا إنسان والإنسان رجل بامرأة، وما عمري كنت حسن صبي".

ولفتت إلى أنها كل شيء، هي الحب وتشبهه سواء أكان متمثلًا برجل أو امرأة، فهي لا تسمح للمجتمع أن يحدها بإطار معين.

باميلا الكيك توافق على الزواج من امرأة

وأوضح الكيك أنها لم تجد الرجل المناسب بعد، وفي حال عشقت امرأة من المحتمل أن تكون أول شخص يتزوج أحد من نفس جنسه.

وعن رأيها بمشاهد القبلات مع امرأة، أكَّدت عدم رفضها ذلك في حال كان سياق النص يتطلب ذلك.