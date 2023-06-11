باميلا الكيك: ممكن أن أتزوج امرأة.. ولا أمانع الظهور عارية

أحدثت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك حالة من الجدل بعد ردها على الاتهامات التي طالتها بشأن ميولها الجنسي، خلال حلولها ضيفةً في برنامج "كتاب الشهرة".

باميلا الكيك ترد على اتهاماتها بالمثلية الجنسية

سئلت الكيك عن أيهما يسيطر داخلها الجانب الأنثوي أم الذكوري، لتجيب أنها نصف رجل ونصف امرأة، وهي متصالحة مع ذلك كثيرًا، إذ أن المجتمع اتهمها بـ"المثلية الجنسية" أو "ثنائي الجنس؛ بسبب الأدوار التي قدمتها في أعمالها الدرامية.

وأضافت: "أنا مني بنت لأني عندي أخبار لبنت، أنا إنسان والإنسان رجل بامرأة، وما عمري كنت حسن صبي".

ولفتت إلى أنها كل شيء، هي الحب وتشبهه سواء أكان متمثلًا برجل أو امرأة، فهي لا تسمح للمجتمع أن يحدها بإطار معين.

#باميلا_الكيك ترد على اتهامها بالمثلية: ما عندي مانع اتزوج امرأة وهيدي حياتي وما حدا الو فيها#كتاب_الشهرة

لمتابعة الحلقة كاملة اضغط على الرابط التالي:https://t.co/JaWtmEn5fp@Ali_yassn@Pamela_ElKik pic.twitter.com/EEz7VWxndX — AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) June 10, 2023

باميلا الكيك توافق على الزواج من امرأة



وأوضح الكيك أنها لم تجد الرجل المناسب بعد، وفي حال عشقت امرأة من المحتمل أن تكون أول شخص يتزوج أحد من نفس جنسه.

وعن رأيها بمشاهد القبلات مع امرأة، أكَّدت عدم رفضها ذلك في حال كان سياق النص يتطلب ذلك.

باميلا الكيك والظهور عارية

وسئلت الكيك عن تصريحها بشان موافقتها الظهور عارية، لتشير إلى أن جوابها جاء بعدما طلب منه الاختيار بين العمل مع ممثل اسرائيلي والظهور عارية؛ الأمر الذي دفعها لاختيار الاثنين معًا.

ورغم أنها شددت على احترامها لشكلها الطبيعي وجسدها، إلَّا أنه لا مانع لها من استعراض جسدها والظهور عارية؛ إذ سخرت من المنتقدين الذين لا يزالون يركزون على جسدهم ويثيرهم ذلك، لكنها في ذات الوقت ترفض التعري في الأعمال العربي؛ لأن المجتمع لا يتقبل ذلك ويمكن أن يراها بشكل لا تحبه.

