ببطن مكشوفة..دينا الشربيني تنفي شائعات حملها وتطل على محبيها بجلسة تصوير جديدة

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قررت الفنانة المصرية دينا الشربيني أن تطل على جمهورها من خلال جلسة تصوير جديدة بين أحضان الطبيعة في مدينة سان تروبيه في فرنسا، وقامت بمشاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام.

وعايدت الشربيني محبيها من خلال تعليقها على الصور التي قامت بنشرهم، وقالت: "عيد سعيد"، واستغلت الفنانة المصرية الفرصة أيضًا لتنفي الشائعات التي انطلقت حول حملها في الفترة الماضية، حيث كان البعض قد أكد أن الحمل كان ظاهراً عليها خلال تواجدها برفقة الهضبة في إحدى المناسبات، إلا أن الصور الجديدة بالبطن المكشوفة أكدت عدم وجود أي حمل.

وكانت دينا الشربيني قد خاضت سباق رمضان 2019 من خلال مسلسلها "زي الشمس" وهو العمل الذي حقق نسب مشاهدات مرتفعة خلال الموسم الرمضاني، وشارك فيه كل من أحمد السعدني وأحمد داود، وريهام عبد الغفور، وسوسن بدر، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

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