معجبة جديدة تنضم إلى قائمة المعجبات اللواتي اقتحمن المسرح لاحتضان القيصر..وهذا ما حدث!

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر من خلاله قيام إحدى المعجبات باقتحام المسرح خلال حفل كان يحييه الفنان العراقي كاظم الساهر، لتنضم إلى قائمة المعجبات الأخريات اللواتي سبقنها في حفلات سابقة ووصلوا إلى المسرح لالتقاط الصور التذكارية.

وما أن وصلت الفتاة المعجبة إلى المسرح حاملة بيدها العلم العراقي، توقف الساهر عن غنائه لأغنية "سلام عليك" واحتضنها وتعامل معها بكل رقي كما عود جمهوره دائمًا على ذلك، وهذا كله حدث على المسرح خلال حفله الأخير الذي أقامه في تركيا اسطنبول.

وكان الفنان كاظم الساهر قد تم تكريمه خلال مشاركته مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان "بيت الدين" في لبنان، وذلك لأنه أتم 20 عامًا من المشاركات في هذا المهرجان بشكل متواصل دون انقطاع.

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