بحب ورومانسية..حماقي يحتفل بعيد ميلاد زوجته ويوجه لها هذه الرسالة

أظهر الفنان المصري محمد حماقي يوم أمس لجمهوره الجانب الرومانسي من شخصيته، وذلك حينما احتفل بمناسبة عيد ميلاد زوجته نهلة الهاجري بنشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، ووجه من خلالها رسالة لتوأم الروح كما وصفها.

وجاء في رسالة حماقي الرومانسية التي أثارت تفاعل الجمهور بشكل كبير: "عيد ميلاد سعيد إلى أكثر الأشخاص كمالًا في حياتي، توأم روحي، حبي وزوجتي ويا رب على طول مع بعض".

وانهالت فيما بعد الكثير من التعليقات التي هنأت حماقي بهذه المناسبة وأثنت على رومانسيته مع زوجته، وحرصه على الاحتفال في كل المناسبات الخاصة بهما، وذات الأمر من طرف زوجته نهلة الهاجري التي كانت قد احتفلت قبل أيام بعيد ميلاد حماقي أيضًا.

من ناحية أخرى، يخوض حماقي خلال الفترة الحالية منافسة شرسه في برنامج "ذا فويس" مع كل من راغب وسميرة وأحلام للحصول على اللقب خاصة مع اقتراب بدء مرحلة العروض المباشرة، ومن المقرر أن يشارك أيضًا في "ذا فويس كيدز" إلى جانب عاصي ونانسي.

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