إعلامية تتعرض للتنمر بسبب وزنها الزائد.. وزميلتها "تزيد الطين بلة"!

تعرضت الممثلة والإعلامية الكويتية "سعاد سلمان" لموقف محرج خلال تقديمها برنامج "صباح الكويت" إلى جانب زميلتها نادية المراغي أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور العربي.

بدأ الأمر عند اتصال أحد المشاهدين والذي وده رسالة مباشرة إلى الممثلة سعاد وكان محتواها "ممكن تسوين رجيم، الله يخليكي عشان تفرحي قلبي"، لتتدارك الممثلة الأمر مباشرة وبعفوية "قاعده أسوي، كان وزني أكثر من كذا، الظاهر إنت مو متابعني، مع إنو أنا تعبانة بهذا الشي"!

ومن الواضح ان هذه المكالمة أحرجت سلمان، كما أثارت غضب المشاهدين، إلا أن دفاع زميلتها المراغي زاد من سوء الموقف عندما تدخلت وقالت "شكراً لمشاركتك، هذا موضوع شخصي، نقدر حرصك على صحتها... ونحن نحب سعاد كما هي دبة وحلوة"، ليضعها ردها تحت سخط الجمهور الذي اعتبر تعليقها خادش للمشاعر وفيه استهزاء من سعاد وممن يواجه مشكلة الوزن الزائد بشكل عام، وأن استخدامها لكلمة "دبة" ليس طريقة للدفاع، بل انها زادت من سوء الأمر.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو مُعبرين عن غضبهم لانتشار ظاهرة التنمر والسخرية من أشكال المشاهير أو وزنهم، مٌطالبين المتصل والإعلامية نادية المراغي بتقديم عتذارهما للفنانة سعاد سلمان.

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