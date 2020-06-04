بدأت بالتحسن وانخفضت حرارتها..آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

كشفت مصادر طبية في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي الكائنة في محافظة الإسماعيلية، عن آخر التطورات الخاصة بالحالة الصحية للفنانة القديرة رجاء الجداوي، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على عزلها إثر إصابتها بكورونا.

وأوضحت التقارير أن حالة الفنانة رجاء الجداوي تحسنت خلال الآونة الأخيرة، وانخفضت حرارتها لـ37 درجة، كما ارتفعت نسبة الأكسجين في الدم وتحسن لديها الضغط والنبض أيضًا.

وأضافت المصادر الطبية التي نقلت التفاصيل لموقع "اليوم السابع" أن الفنانة رجاء الجداوي ما زالت في العناية المركزة والطاقم الطبي يتابع حالتها أول بأول حاليًا، وفي حال تحسنها بشكل أكبر ستعود لغرفة عادية وتترك العناية المركزة.

يشار إلى أن الفنانة رجاء الجداوي خرجت في رسالة صوتية للجمهور بعد إصابتها بفيروس كورونا، وحرصت على توجيه النصائح والإرشادات للجميع، وقالت أنه لا يجب أن يستهين أحد بالمرض وتمنت الحب والسلامة لجمهورها ومحبيها.

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