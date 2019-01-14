بدرية أحمد ترد على كل شخص انتقدها بهذه الطريقة..شاهدوا ماذا قالت!

بدرية أحمد

أعربت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، عن غضبها الشديد من كم الانتقادات التي توجه لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت انزعاجها من التعليقات التي دائمًا تضعها في موقف المخطئ وغريب الأطوار في كل مرة تشارك فيها فيديو عبر حسابها على تطبيق سناب شات.

وقالت بدرية، في فيديو عبر صفحتها بتطبيق "سناب شات": "إذا ضحكنا أو سولفنا قالوا عنا سكاري.. أبو اللي جابكم.. مسخت السلفة.. واللي يتكلم عن الناس هذا فيه نقص كبير ولازم يروح يتعالج".

وتعجبت أحمد من تلقيها نصيحة من أحد متابعيها بالتوجه للشيوخ حتى يقرأوا عليها القرآن، "لأنها أصبحت تعاني من انحدار أخلاقي"، مؤكدة أنها لا تفعل شيئًا من أجل كل هذه الانتقادات.

وأضافت أنها قابلت العديد من المرضى بحياتها، ولكنها لم تر أبدًا مثل المنتقدين الذين يهاجمونها حاليًا، مشددة على "أنها لن تصمت بعد ذلك على أي هجوم".

الجدير بالذكر أن الفنانة الخليجية بدرية أحمد أثارت غضب عدد كبير من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما خلعت الحجاب بطريقة مستفزة أثناء تواجدها برفقة الكوافير الذي غير لها قصة شعرها ولونه، وذلك عقب اعلانها ارتدائها الحجاب واعتزالها للفن.