بدرية طلبة تفضح متحرش جنسي و بالصور!

فضحت الفنانة بدرية طلبة، شخصا قام بالتحرش الجنسي بها، وذلك بنشر الرسائل التي بعثها لها من خلال هاتفه.
ونشرت بدرية طلبة، عبر صفحتها على (فيسبوك)، صورة من رسائل المتحرش، التي احتوت على الفاظ خادشة وخارجة، بفرض التحرش الجنسي بها، وعلقت، اتفضلوا متحرش، حسب موقع صدى البلد.
وفضحت بدرية طلبة، ذلك الشخص بنشر رقم هاتفه، وصورته، ولم تكشف عن الإجراء التي سوف تتخذه ضده، او الاكتفاء بفضحه على الملأ.
من جهة أخرى، انتهت بدرية طلبة مؤخرًا، من تصوير مشاهدها في فيلم (تماسيح النيل)، والفيلم بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، خالد الصاوى و بيومي فؤاد وسامية الطرابلسى وهنادي مهنا وكريم عفيفي و محمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.
وتشارك الفنانة بدرية طلبة في مسلسل (اللي مالوش كبير) بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، المقرر عرضه في رمضان المقبل، الذي يكتبه عمرو محمود ياسين، ويخرجه مصطفى فكري.