بدرية طُلبة تحتفل بزفاف ابنتها.. وفيديو لإنزعاج العروس من والدتها يثير الجدل!

احتفلت ابنة الممثلة المصرية بدرية طُلبة بحفل زفافها أمس وسط الأهل والأصدقاء من جهة العريس والعروس.

وتألقت والدة العروس بفستان أحمر مميز فيما تألقت ابنتها بفستان قصير باللون الفضي واككسوار للشعر من نفس اللون.

خلال الفيديوهات المتداولة من الحفل لاحظ الجمهور أن العروس انزعجت من والدتها بعد أن أقدمت الأخيرة على وصلة "زغاريط" إلى جانبها، وكان الانزعاج واضحاً على وجهها بشكل كبير مما دفع الجمهور للتعليق بـ "البنت ما كنتش مرتاحة ان امها زغردت"!

يذكر أنه قد صدر حُكم قضائي بحق بدرية بتغريمها مبلغ 20 ألف جنيه لاتهامها بسب وقذف السيناريست أحمد عاشور وزوجته، وعلق الأخير على الموضوع بأنه يحترم حكم القضاء المصري النزيه، متوعداً بإعداد ثلاثة جنح ضد الفنانة في وقائع أخرى.

أما فيما يتعلق بالتمثيل ستطل الممثلة إلى جانب الممثل العوضي وزوجته الممثلة ياسمين عبد العزيز في مسلسل "اللي مالوش كبير" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2021.

وتجسد ياسمين عبدالعزيز خلال مسلسل شخصية غزل الفتاة القوية التي تنتمي لطبقة شعبية وتدخل في صراعًا مع أحمد العوضي الذي يجسد شخصية سيف الخديوي ومتزوج من الفنانة دينا فؤاد ولا يوجد بينهما أي مشاعر، وفي ظل الاصطدام والصراع بين سيف وغزل يتعاونان سويًا ويقعان في غرام بعضهما و يضطران لمواجهة عنصر الشر الذي يجسده الفنان خالد الصاوي.

وتتسارع أحداث المسلسل في إطار دراما اجتماعية رومانسية مشوقة ومفارقات غريبة تصل إلى حد الأكشن والمطاردات، خصوصًا مع زواج غزل من شخص يكبرها في السن، وخلافاتها مع دينا فؤاد زوجة سيف الخديوي بالمسلسل.

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