راغب علامة عشت المساكنة مع هذه السيدة.. ولا مانع لدي بتبني طفلة

حل الفنان اللبناني راغب علامة ضيفاً عبر البرنامج الحواري "السيرة" من تقديم الإعلامية المصرية "وفاء الكيلاني".

ومن أهم المواضيع التي تطرق لها علامة كان علاقته بسيدة لبنانية فرنسية بفترة التسعينات حيث كان وقتها قد صرح بأنها زوجته رسمياً، وعلق راغب على الموضوع اليوم وبعد سنوات عديدة أنه عاشر هذه السيدة لـ 4 سنوات وهي من طلبت منه أن يصرح بأنهما متزوجان لأن موضوع المعاشرة كان حساس في تلك الفترة.

وأكد راغب أن هذه السيدة هي الوحيدة التي تمكنت من خداعه كما تحدث عن ابنتها التي رزقت بها خلال تلك الفترة وأكد أنه أجرى تحليل الحمض المنوي بعد أن شك أنها قد تكون ابنته ليتضح لاحقاً أنه ليس الوالد، وفسر أن السيدة رزقت بالطفلة بعد أن كانت قد انتهت علاقتهما.

وأكد الفنان اللبناني أنه كان يتمنى أن يرزق بطفلة ولكن بالتأكيد عن طريق الزواج وليس هكذا، كما أضاف أنه لا مشكلة له اليوم في أن يتبنى طفلة ويضيفها إلى عائلته الصغيرة المكونة من زوجته جيهان ونجليه "خالد ولؤي".

بالعودة لـ طفولة راغب فقد تحدث أنه بدأ العمل مبكراً لأنه وصل لنقطة أنه يخجل من أن يطلب المال من والده وقرر العمل بناءً على ذلك في السوبر ماركت.

وأضاف راغب أنهم كل صيفية يتجهون إلى منطقة برفقة عائلته من أجل قضاء الوقت هناك، وفي نفس المنطقة كان يوجد بيت الراحلة الشحرورة صباح ورغبةً من راغب بالاقتراب منها قرر أن يحضر لها أغراض السوبر ماركت لتبدأ بينهما علاقة صداقة.

وأضاف السوبر ستار أنه بالرغم من النجاح الكبير للشحرورة إلا أنه شعر بالأسف عليها عندما تركت منزلها في المنطقة وقرر وقتها أن يشتر لها المنزل ظناً منه أن بحاجة للمال إلا أنها أخبرته أنها أصبحت كبيرة في العُمر والمنزل كبير عليها لوحدها خاصةً أنها تعرضت لحادث وسقطت في الحمام.

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