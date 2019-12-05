بدلا من (سانتاكلوز): سيرين عبد النور تطلب هدية العيد من الرئيس اللبناني!

وجهت الفنانة اللبنانية الشهيرة سيرين عبد النور، رسالة إلى ميشال عون، الرئيس اللبناني، كما طلبت منه هدية عيد الميلاد، المتمثلة في الاستجابة لمطالب الشارع اللبناني، بعد تفاقم الأوضاع في لبنان.

وقالت سيرين عبد النور فى تغريدة عبر (تويتر ):(فخامة الرئيس نحنا الشعب اللبناني يللي بطل عظيم صار مديون تعبان مريض خايف قاعد بالشارع ومنتحر من الجوع، منطلب منك تشيلنا من الانهيار مصيرنا بإيدك وقرارك بايدك عمول مصلحة لبنان وشعبه وما ترد على حدا). وتابعت:(نحنا ناطرينك وعنا أمل تهدينا هدية الميلاد وتلبّي مطاليب الشارع)، حسب موقع اليوم السابع.