بدور البراهيم ترد على الساخرين من شكلها بالنقاب..وتغني "فوق النخل"

أثارت الفاشونيستا السعودية بدور البراهيم موجة من الانتقادات والجدل عقب ارتدائها النقاب، حيث شبهها أحد مشهوري السوشيال ميديا بالعجوز.

انتقد مشهور السوشيال الميديا السعودي ياسر الفيصل ارتداء بدور البراهيم النقاب عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" ووصفها العجوز، إلَّا أن البراهيم ردَّت بقوة على سخريته في فيديو نشرته على حسابها، وقالت: "ياسر الفيصل تراك انت كبير حتى انت كبير مو عجوز لكن كبير في السن، ترى انت من عمري، الثمانيات ترى مو بعجايز ولا هم كبار بالسن على قولت، قول بدور ناضجة لكن تقول كبيرة سن أنا مو قد أمك".

وأوضحت البراهيم أن ارتدائها للنقاب فترة وستنتهي، وأعربت عن استيائها للانتقادات المستمرة لكل ما تعمله، وقالت بنرة غاضبة: "أنا ما قررت ألبس نقاب وأنا أقول فترة معينة وراح أرميه، وياسر وغير ياسر ما عجابهم شيء ما عاجبكم حجاب ولا نقاب الناس غايتهم لا تدرك أبداً، هؤلاء لا يعجبهم شيء تركت الحجاب أو ارتديته، ارتديت عباءة أو كنت سفوراً في كل الحالات هم ينتقدونني، لأنهم ينتقدون لمجرد الانتقاد فقط”.

وتحدثت البراهيم عن الشائعات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي حول خطوبتها وإجرائها عملية تجميلة عقب ارتدائها النقاب، وقالت بسخرية: "أنا مستأنسة اللي مفكر اني مسوية تجميل وأني مخطوبة، أنا كيفي البس نقاب أقط حجاب محدش له شغل فيني كل واحد يتحاسب وحده ما حد يتحاسب على غيره".

#يكفي_عبث_يا_مشاهير



بدور البراهيم :



كثير مشهورات لبسو النقاب ماصار عليهم هجوم إلا بدور البراهيم pic.twitter.com/pgpeKaU8B2 — عالم المشاهير (@5vwwv) May 31, 2021

وخلال تصويرها الفيديو، تحدَّثت باللهجة اللبنانية بطريقة ساخرة، كما غنَّت أغنية "فوق النخل".

من جهة أخرى، أعربت الفاشونيستا المثيرة للجدل عن شعورها بالسعادة لارتدائها الخمار لما يمنحها من شعور بالأمان، وقالت:” لا أحد يزعجني وأنا ارتدي نقاب لا أحد يتحرش فيني ويساوي حركات، النقاب له هيبة مو طبيعية، تخيلو أنا قاعدة الحين لابسة النقاب كأني أسرق حياة حلوة أو وقت أقضية بحرية قد ايه الحرية تمنها غالي فقدنها المشاهير”.

بدور البراهيم والبيرة