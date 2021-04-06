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بدور البراهيم تتلقى عرض زواج بمهر يصل إلى 2 مليون ريال سعودي!

منشور 06 نيسان / أبريل 2021 - 12:20
بدور البراهيم
بدور البراهيم

أصبحت عروض الزواج الطريقة الأسهل لتصدر الترند وحديث الجمهور سواء أكان الأمر مجرد صدفة من أحدهم أو تخطيط مُسبق مع الفاشنيستات والمشاهير.

tبعد أن تلقت الفاشينيستا اللبنانية الدكتورة يومي عرض زواج منذ أيام قليلة بمهر مليونين ريال وسيارة رينج روفر، ها هي اليوم الفاشنيستا بدور البراهيم تلقت هي الأخرى عرض زواجٍ من شابٍ خليجي بفيديو جاء فيه:
"مساء الخير.. يا اخوان أبيكم تساعدوني نوصل المسج للأخت بدور إبراهيم وأنا موافق أدفع المهر 2 مليون ريال، يا ريت توصلون المسج"!

وسخر الجمهور عبر منصة "تويتر" من عرض الزواج:
"كلنا ندري ان بدور دافعه له الفين الا بدور نفسها"...وتابع آخر: "ارجوك تزوجها فكنا منها دايم طالعه لي ارجوووك"..وتابع آخر "لو بنت سعوديه إذا طلبت مية الف ما يدفعون لها و اذا مشهورة عارية كاسية يدفعون لها اوبس نفاق".

يذكر أن البراهيم كانت قد أثارت الجدل مؤخرًا بعد أن أجابت على تعليق أحد المتابعين الذي شبهها بـ هند القحطاني أو بالأحرى أسلوب هند، وجاء في ردها "شتان ما بين ستايل بدور البراهيم وهند القحطاني مع إحترامي لها"!، وتابعت بدور "أقسم بالله العظيم لو أنا أسوي سوات هند إلا أهز الكرة الأرضية مو بس السوشال ميديا، بس أنا راحمتكتم واللهي" .….ووقتها تعرضت بدور لـ سخرية كبيرة من الجمهور.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وعادت بدور من بعدها وأطلت على جمهورها بتسريحة شعر جديد إذ أنها استغنت عن شعرها الطويل وأطلت بشعر قصير جدًا، وشاركت عدة فيديوهات لتؤكد أنها بالفعل تخلصت من شعرها الطويل وليس مجرد شعر مستعار كما خمن البعض.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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في نفس السياق، كانت قد تعرضت بدور لهجوم شديد بعد أن قدمت لوالدتها مجوهرات ضخمة بمناسبة يوم عيد الأم، وكانت الانتقادات من باب أن ما تقوم به ما هو إلا حركات من أجل تصدر الحديث وأنه كان بإمكانها تقديم الهدية لوالدتها من دون أن تشارك التفاصيل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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كلمات دالة:بدور البراهيمالدكتورة يوميهند القحطانيمهر بدور البراهيم

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