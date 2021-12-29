بدور البراهيم تطلب مساعدة متابعيها في اختيار زوجها المستقبلي

أطلَّت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" لتكشف أن عددة لا يحصى من الرجال يتقدمون لخطبتها بشكل شبه يومي، وطلبت من متابعيها مساعدتها في الاختيار.

كشفت بدو البراهيم أنها تتلقى رسائل شبه يومية من رجال أعمال يطلبون الزواج والقرب منها، ويبدو عليهم الجدية بهذا القرار فهم لا يودون التواصل معها عن طريق هاتفها الشخصي بل يطلبون هاتف والدها للتقدم لخطبتها، لكنها أبدت استغرابها من طلب رقم والدها رغم أنه متوفى من مدة.

وأكَّدت لبراهيم أن لا مشكلة لديها بإعادة تجربة الزواج موضحة أن شعارها "الأمل"، لكنها في حيرة من أمرها فالمتقدمين أكثر من شخص ومن مراكز مرموقة وأولاد عشائر وقبائل معروفة؛ لذلك قررت طلب مساعدة متابعيها.

وأشارت البراهيم أنها لن تعلن خبر زواجها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن سيطرأ بعض التغييرات على حياتها الشخصية، رغم تأكيدها أن المتقدمين منحوها الحرية لمواصلة طريقها على السوشيال ميديا وغير أنانيين.

انفصال بدور البراهيم عن زوجها السابق

الجدير بالذكر أن البراهيم كانت متزوجة سابقًا من رجل أعمال سعودي لم تكشف عن هويته لكنها انفصلت عنه بعد ستة أشهر من زواجها، وأوضحت أن السبب يعود لتحكم زوجها بها، فقد منعها من الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي باستثناء صوتها لكنه تمادى في قوانينه وتحكمه، وقالت في ذلك الوقت: "ابتعدت عن السوشيال ميديا صورة وفيديو، وكنت سأستمر معكم بالصوت فقط علي حسب اتفاقي مع زوجي، ولكنني تفاجأت أيضاً أنه يمنعني من ذلك، وتفاجأت بأشياء أخرى، ما دفعني لإغلاق خاصية إرسال الرسائل عبرحسابي الخاص ومنع أي تواصل بيني و بينكم بناءًا علي طلب زوجي أيضًا".

وتابعت : "كنت دائمة التواصل معكم منذ 7 سنوات، وكنتم جزء مني كعائلتي، ولكني اضطررت الإبتعاد عنكم واعتزال أي وسيلة إتصال، ما أثر علي حالتي النفسية بشدة ونفسية متابعيني، وعائلتي وأولادي، وديرتي التي افتقدتني".