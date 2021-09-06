بدور البراهيم تغني لإعلامي لبناني.. والجمهور: "مالقت احد تغازله"!

احتفلت الفاشونيستا السعودية بدور البراهيم بعيد ميلاد الإعلامي اللبناني علي عجمي في إحدى المطاعم برفقة الممثلة العمانية مرفت نصر وابنه الصغير.

ونشر علي عجمي مقطع فيديو لبدور البراهيم وهي تغني له أغنية عيد لبميلاد عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نرى البراهيم ممسكة بالمايك وتغني أغنية "انزل يا جميل" للمغني وليد توفيق، لكن يبدو أنها نسيت الكلمات.

ونرى مرفت نصر في الحفل تنظر إلى ابن عجمي وتقول له: "هذا كله لبيك، اوعك تحكي لماما"، ثم تقرر الغناء باللغة التركية.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق منتقدين تصرفات البراهيم، فكتبت إحداهن: "لا صوت ولا شكل ولااسلوب مدري شلون انشهرت".

وعلَّق آخر: "مالقت احد تغازله ويعطيها وجهه".

بدور البراهيم تسافر إلى دولة عمان

ويجدر الإشارة إلى أن البراهيم توجَّهت إلى دولة عمان في رحلة سياحية، وقبل سفرها وجَّهت عدة نصائح لأطفالها وقالت في فيديو عبر حسابها على "سناب شات" تخاطب فيه ابنائها: "أول شيء أريد منكم طلب خاص، ورجاء خاص منكم، إذا تشاجرتوا مع بعض أثناء غيابي ما أحد يرسل لي ماما حصل مشاجرة أو غيره".

وتابعت في مطلب غريب: "ما أحد يرسل لي ماما افتقدك، لأن تلك العبارة تؤنب ضميري، ولديكم كل التحويلات، ولا أريد عندما أغادر أحد يقول لي ماما حوليلي كذا، ما أريد أن أنشغل وأنا هناك".

وحال وصول البراهيم إلى دولة عمان أشادت بجمالها وهدوئها، وقالت: "الله على عمان وجمال عمان، هذه من أكثر البلاد رقي وهدوء، وأنا أحبها كثيراً بسبب هذا الهدوء، وفن التعامل والثقافة، وأنا أتيت هنا للسياحة وإذا أبغى الهدوء والراحة النفسية أذهب إلى عمان، وهذه ثاني مرة أزورها وليست آخر مرة بإذن الله".

ولا بد من القليل من الاستعراض، حيث شاركت البراهيم صورة لغرفتها الفندقية واستعرضت جمالها وأناقتها وفخامتها.