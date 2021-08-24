بدور البراهيم تفقد عقلها بسبب المتحولة كاتولينا.. وهذا ما فعلته!

يبدو أن مشهورة السوشال ميديا بدور البراهيم تعيش أسوأ أيامها بعد تسريب فيديو لها من على ظهر يخت بحري برفقة أصدقائها.

بدور البراهيم أيضاً وقعت في مشادة كلامية مع المتحول الجنسي كاتولينا بعد أن رفضت تشبيهها فيه وأنه متحول وهي أنثى طبيعية مما دفع الأخير لفتح النار عليها ومشاركة صُور لها من دون فلاتر وبملابس السباحة ضمن تعليقات ساخرة.

بدور البراهيم لم تتحمل هذا الهجوم وقيل أنها فقدت عقلها بسبب استفزاز كاتولينا مما دفعها لمشاركة فيديو لها وهي ترتدي فستان أصفر وارفقته بتعليق "بدون فلتر وإضاءة وموتن قهر".

بدور البراهيم تتحدث عن صدرها!

في نفس السياق، تم تداول فيديو جديد لـ بدور البراهيم وهي تتحدث عن الفستان الذي ترتديه وعلقت بـ "غطيت منطقة الصدر عشان ما يطلع ويزيد مهري".... سبب تعليق بدور البراهيم كان تداول فيديو لها من أيام من إحدى المناسبات التي علقت عليها "الفستان ما أقدر أصوره وانا لابسته عشان ما أصير تريند بالسعودية"... إلا أنها بعدها بساعات قليلة شاركت فيديو وهي ترتدي الفستان والذي كان واضحاً أنه مكشوف من منطقة الصدر إلا أنها أغلقت تلك المنطقة بـ "دبوس"، ومن بعدها بلحظات قامت بحذف الفيديو الذي شاركته عبر حسابها في سناب شات. وقتها علقت بدور البراهيم بأن الفيديو تم مشاركته بالخطاً على الستوري العام إلا أنه رغم ذلك لا تشعر بأنها فعلت شيئاً خطاً وغير مهتمة بالهجوم.

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