سلمى المصري بظهور نادر إلى جانب ابنيها.. والجمهور في صدمة!

تداول رواد السوشال ميديا صُورة جديدة للممثلة السورية القديرة سلمى المصري جمعتها بإبنيها الوحيدين بظهور نادر.

سلمى المصري ظهرت في الصُورة إلى جانب ابنيها "داني وهاني" اللذان يبدوان بعمر الشباب، واثارت الصورة صدمة الجمهور الذي لم يتوقع أن ابنيها بهذا العمر خاصةً أن الممثلة الجميلة بدت صغيرة بالعمر مقارنةً بهما.

الجمهور والذي تداول صُورة سلمى المصري أطلقوا عدة تعليقات كان منها "عيالها اكبر منها كيف جي".. وتابع آخر "مش طبيعي على بالي اخوانها".. وجاء في تعليق أحدهم "ما شاء الله تبين اصغر منهم".. في حين علق آخر "الجمال الطبيعي والخلفة الحلوة".

أعمال سلمى المصري القادمة!

الممثلة السورية سلمى المصري ستطل على الجمهور من خلال مسلسل "عالحلوة والمرة" وهو النسخة العربية من المسلسل التركي "في السراء والضراء"، وسيتم إطلاق العمل خلال 29 من شهر أغسطس عبر قناة MBC4، ويشارك في العمل نخبة من الوجوه بينهم "نيقولا معوض، دانا مارديني، باميلا الكيك، جو طراد، كارمن لبس"، أما عن أحداث العمل فتدور في إطار رومانسي كوميدي حول الشاب ريان الذي يعود إلى لبنان بعد خمس سنوات عاشها في لندن لكي يتزوج، إلا أن مفاجأة من الماضي تظهر فجأة وتعكر صفو هذا الزواج.

من هي سلمى المصري ؟

تخرجت من كلية الحقوق إلا إنها لم تمارس المحاماة بسبب دخولها بالعمل الفني وكانت بدايتها في أوائل سبعينيات القرن العشرين حيث كانت تشترك في السينما والتلفزيون والمسرح في العديد من الأعمال وكان من أول أعمالها السينمائية فيلم «مقلب في المكسيك» من بطولة الفنان دريد لحام وإخراج سيف الدين شوكت حصدت شهرتها بعد ذلك بالعديد من الأعمال التلفزيونية الناجحة وقدمت البطولة في كثير منها، وهي عضو في نقابة الفنانين السوريون منذ 20 نوفمبر 1976.

سلمى المصري وحياتها الأسرية!

سلمى المصري هي حفيدة العازف عمر النقشبندي، وهي الشقيقة الكبرى للممثلة مها المصري، وكانت متزوجة من المخرج شكيب غنام وأنجبا ابنان هما داني وهاني، وبعد وفاته تزوجت من المذيع مصطفى الآغا إلا أنها انفصلت عنه.

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