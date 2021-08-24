مها المصري نتيجة خطأ تجميلي جديد.. والجمهور يرفض التصديق "مستحيل، أكيد فوتوشوب"!

مستحيل، أكيد فوتوشوب.. هذا كان التعليق الأبرز على صُور جديدة تم تداولها للممثلة السورية مها المصري من رحلتها الأخيرة إلى تركيا.

مها المصري ظهرت بالصور بشكل غريب للغاية وملامح غير مألوفة خاصةً منطقة الشفاه والتي بدا أنه محقونة بطريقة غريبة وبالطبع خاطئة، وكان من بين تعليقات الجمهور المتداولة على صُور مها المصري "الله يكسر ايدين الدكتور".. وتابع آخر "المشاهير لمتى وهم يشوهون نفسهم"..في حين قارن البعض صُورها القديمة بالجديدة وعلق "يا حوينتك كانت جميلة".

يذكر أن مها المصري وبناتها كُن قد تعرضن لهجوم بعد تداول صُورة تجمعهن، وكان الهجوم الأكبر على والتنمر على مها المصري بسبب التغير في وجهها نتيجة عمليات التجميل وبالتحديد منطقة الشفاه، ومن بين تعليقات الجمهور وقتها "لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يلعن التجميل"، وتابع آخر "تشويه سبحان الله من الفلر"..وكان هناك تعليق "الله يسامحك يادكتورهم شوهت العايلة وضيعت ملامحهم".

وشملت التعليقات المسيئة ريم والتي كان من بينها "البنت الصغرى توضح اكبر منهن كلهن"، وتابع آخر "البنت الصغيره كنها الام بقوه جد اكبر مصيبه التشويه بعد العمليات جد حرام كانت مررررره جميله واختها مره تجنن"، وأضاف آخر "بنتها الصغرى راحت عند نفس الدكتور".

بالعودة لـ مها المصري فقد كانت قد أوضحت خلال أحد اللقاءات أنها انزعجت من الهجوم الشديد بسبب عمليات التجميل، وأضافت أنها بفترة العلاج لإزالة المواد من وجهها بعد أن كانت قد حقنت وجهها عام 2002 بالفيلر إلا أن المادة كانت سيئة مما تسبب بتحرك المادة في وجهها ودفعها لبدء العلاج. كما أن مها المصري أطلت بإحدى المقابلات وانهارت بالبكاء بسبب ما تتعرض له من هجوم على آثر التجميل الفاشل الذي خضعت له على يد أحد الأطباء.

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