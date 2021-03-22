بدور البراهيم تهدي والدتها مجوهرات فاخرة.. والجمهور "ليش الاستعراض"؟!

صادف الأمس الـ 21 من شهر مارس اليوم العالمي للأم الذي احتفل به العالم العربي برفقة الأهل والمقربين كلاً على طريقته.

واختارت من بين المشاهير بدور البراهيم أن تحتفل على طريقتها وتشارك الهدية التي أحضرتها لوالدتها مع الجمهور، إذ أن الهدية كانت عبارة عن عقد من الذهب بحجم كبير وقدمته لوالدتها أمام عدسات الكاميرا وسط أحضان وعناق من الأخيرة.

وانتقد الجمهور ما فعلته الفاشينيستا واتهما بالاستعراض والشو، إذ أنه كان بإمكانه تقديم الهدية من دون تقديم هذه التفاصيل ومشاركتها مع الجمهور كما نالت انتقادات بسبب ارتدائها للحجاب لذي كانت قد أعلنت أنها تخلت عنه منذ مدة وكان من بين التعليقات: "بعض المشاهير يستغل متابعينه عشان يقلل من قيمة الدين عندهم وبما إنه مؤثر ويتابعونه صغار كثير فيتأثرون فيه وفي اعتقاداته.. ذحين بعد كم شهر تخلع الحجاب وتقول حرية شخصية زي بدور البراهيم! انتبهوا لاطفالكم وانتبهوا ايش محتوى اللي يتابعوهم".

وكان هنالك تغريدة "مره بتتحجب ومره بتشلح.. اعتمدي ع واحد".

يذكر أن خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم كانت قد شاركت فيديو مثير للجدل عبر حسابها في سناب شات أظهرها وهي تتلقى هدية من أحد المعجبين.

وكانت الهدية عبارة عن باقة ورد باللون الأحمر من أحد المعجبين ومعها كرت عليه إهداء، وشاركت الفيديو وهي تبدي إعجابها بباقة الورد ولكن ما هي إلا لحظات حتى أطلقت غضبها ورمت باقة الورد خارج الغرفة وهي تصرخ مو كل المشاهير زي بعض، قاصدة أن كلام بذيء كُتب على ورقة الإهداء وهو ما دفعها لفقدان أعصابها.

منذ مدة كانت البراهيم قد هاجمت وسخرت من فيديو راقص قديم لـ هند وشبهتها بالشخصية الكرتونية "نقار الخشب"، وتابعت "أنت تحكين عن خشم القبائل شوفي خشمي تعرفين الحقيقي من التجميل، وبعدين كل بنت عندها مفاتن ولو أنا أطلع مفاتني ما كان جمهور بس 5 مليون متابع غير كل العالم يكون يتابعني"!

بدورها قررت هند الرد بعدة فيديوهات كان أولها السخرية من تصريحات بدور التي جاء فيها أنها تتمنى أن تتحجب قريباً، وتابعت "انت تلاحظون أي حد يبي يصير ترند يجيب سيرتي ويطلع قدام الكاميرا بكامل أناقته لأنو يعرف من دون ذكر اسمي ما حد يطل بوجهه"!

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