بدور البراهيم يخونها التعبير بحديثها عن التعدد.. إيحاءات جنسية غير مقصودة

أحدثت مشهور سناب شات السعودية بدور البراهيم موجة من الجدل والغضب، بعدما عبَّرت عن رأيها إزاء قضية تعدد الزوجات.

بدور البراهيم تتحدث عن تعدد الزوجات

خان بدور البراهيم التعبير حينما أعربت عن استيائها واشمئزازها من المعددين الذين يتزوجون أكثر من سيدة، إذ قالت: "تلوع كبدي من المعدد. أنا أبغى شي سبيشال خاص في وحدي".

وتابعت مشبهة التعدد بتناول طبق طعام من وراء أحدهم، قائلة: "انت الحين تاكل أكلة من عقب أحد.. أنا عندي كذا باعتقادي.. أحب آكل الصحن لحالي نظيف.. أوصلت".

واستهجن رواد مواقع التواصل الاجتماعي طريقتها في الكلام، وتشبيهها التعدد بالطعام، بالإضافة إلى حديثها بطريقة تتضمن إيحاءات غير لائقة- على حد وصف متابعيها- لاسيما أنها متزوجة أكثر من مرة، فعلَّقت إحداهن :"حتى هي اكلوو منها اربعه ماتستحي تقول هالكلام".

وأضافت أخرى: "ههههههههه طيب انتي متزوجه ثلاث مرات الي بياخذج شنو ذنبه.. ليتج ساكته بس والله عندي حجي وايد بس عيب على شان الناس الي راح تقراء..لا ورايحه بثقه بعد طيب الي بياخذج شنو ذنبه ياكل فضيل الناس".

وكتبت إحداهن: "عادي .. من حق كل انسان انه يحط خياراته بالزوج او بالزوجة .. سواء كانت بدور او اي انسان ."

بدور البراهيم تكشف أكثر ما ندمت عليه



وفي وقت سابق، كشفت البراهيم عن أكثر شيء ندمت عليه في الماضي، حيث قررت الكشف عن قصة عاطفية عاشتها سابقًا.

أشارت بدور البراهيم أنها أحبت شخصًا، ووثقت به، ومنحته كامل مشاعرها، إلَّا أنه صدمها صدمة عمرها عاطفيًا ونفسيًا، مؤكدًا أنه زوجها وليس حبيبًا قائلة: "إني حبيت واحد أناني ما يحب إلا نفه إني وثقت فيه وأعطيته كل مشاعري.. وهاي أول مرة أحب".

وأضافت: "أكيد كان زوجي ترى أنا ما عندي لعب، عندي زواج، عادي أتزوج 100 مرة ولا أروح بالحرام".

ولفتت إلى أن نهاية علاقتهما أحدثت لها صدمة عاطفية ونفسية، وأكدت أن هذه التجربة علمتها أن لا تمنح مشاعرها لأي شخص كان حتى وإن بكى تحت أقدامها، مُشيرةً إلى أنها تصدم بالأفعال وليس الأقوال.

