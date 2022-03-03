بدور البراهيم تطلب مهر ثلاثة ملايين في معرض العطور.. وإحدى الحاضرات: "الحمدالله زوجي ما يقدر عليكم"!

تعرَّضت الفاشونيستا السعودية بدور البراهيم للسخرية في معرض العطور المقام في الرياض، بعدما أشارت أن مهرها للزواج سيصل لثلاثة ملايين ريال.

خلال تواجدها في معرض العطور، منحتها إحدى المتواجدات هاتفها الشخصي من أجل أن توثِّق مقطع فيديو لها، حينها استخدمت بدور البراهيم جملتها الشهيرة التي عرفت بها قائلة بعفوية: " والله مايشم مفارق راسي أي شخص يتزوجني الا بمهر ثلاثة مليون".

ويمكننا سماع الفتيات يقلن "والله تستاهلين"، لتصرخ سيدة بانفعال "الحمد الله رجلي ما يقدر عليهم"؛ الأمر الذي أثار ضحك الجميع.

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من طلب بدور البراهيم مهر مرتفع

وسخر رواد مواقع التواصل وانتقدوا تصرفات البراهيم وطلبها المهور علنًا، فكتبت إحداهن: "شكلها ما راح تحصل احد اصلا يتزوجها هذا عندنا يسمي عرضه سلعة 🤦🏻‍♀️ وحسب العادات والتقاليد الاصيلة هذا عيب تتكلم اصلا فيه البنت من الاساس لكن هذي دائما خالطه الحابل بالنابل وخالطه الهيل مع الفلفل بس عشان اثارة الجدل واثارة حفيظه الرجال عشان الرد عليها".

وأضافت أخرى: "انا اول مرة اشوف وحدة تدلل ع نفسها!؟ لهالدرجة بايرة وقتلانة ع زلمة! كرمال الله يلي معه ٣مليون يروح يتزوجها ويضف وجهها عننا والله الو الثواب بالبشرية كلها".

وعلَّقت أخرى: "والله هي مشهورة والمشهورات ما يركض وراهم الا اصحاب الملايين ما استبعد يجيها عشرة مليون مو ثلاثة".

حساب بدور البراهيم يتعرض للاختراق

كشفت الفاشونيستا السعودية أن حسابها على تطبيق "سناب شات" تعرَّض للاختراق، وطلبت من متابعيها عدم الإبلاغ عن الصفحة كي لا تتعرض للإغلاق نهائيًا، فهي تحاول استرجاع حسابها.

واكتفت البراهيم بتعليق: "حسبي الله ونِعم الوكيل... الله أكبر على كل ظالم".