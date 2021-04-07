براءة حليمة بولند في قضية غسيل الأموال في الكويت..شاهدوا كيف احتفلت بهذه المناسبة (فيديو)

احتفلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند مع أسرتها ومتابعيها بعد صدور قرار برفع الحظر المفروض على أموالها بعد تورطها وعدد من مشاهير الكويت في قضية غسيل الأموال الشهيرة التي شغلت الرأي العام في فترة من الفترات في 2020.

ونشرت حليمة بولند بهذه المناسبة مقطع فيديو تظهر فيه تلقيها هدية من والديها بمناسبة براءتها وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من الخراف والنوق، كما تلقت مجموعة كبيرة من باقات الورود والهدايا والشوكولاتة من محبيها وأصدقائها.

وظهرت ابنتا حليمة بولند ”ماريا وكاميليا“ في مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر صفحتها بتطبيق ”سناب شات“ لحفل براءتها، لتهنئة والدتهما بالبراءة والتعبير عن سعادتهما البالغة بـ“ظهور الحق“.

وكانت السلطات الكويتية، قررت التحفظ على الحسابات البنكية لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، إثر تضخم أرصدتهم بشكل كبير ولافت، وصلت إلى ملايين الدولارات.

ورفعت النيابة العامة التحفظ على أموال وحسابات ”فوز الفهد، وفرح الهادي، وجمال النجادة، وحليمة بولند“، بحسب ما جاء في تغريدة على حساب ”المجلس“ الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

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