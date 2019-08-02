برفقة أحلام.. فجر السعيد تسافر للعلاج في لندن بأمر الشيخ صباح الأحمد

قالت الإعلامية الكويتية مي العيدان إن مواطنتها الإعلامية فجر السعيد سافرت بأمر من الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت إلى لندن تحت إشراف طبي، لاستكمال علاجها، بعد أزمتها الصحية الأخيرة، موضحة أنه تم نقلها على متن طائرة خاصة.

وكتبت العيدان عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام": "اليوم سافرت الإعلامية فجر السعيد إلى فرنسا على متن طائرة خاصة وبأمر من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد إلى لندن لتلقي العلاج هناك وتحت إشراف طاقم طبي.. اللهم شافها وعافها وألطف بحالها يا من وسعت رحمتك كل شيء.. ادعوا لها" .

كما قال فواز عثمان الأمير، مقدم متقاعد حرس أميري، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" : "والد الجميع الشيخ صباح الأحمد أمر بإرسال خالتي فجر عثمان السعيد للعلاج في الخارج .. خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الأمير على رعايته الأبوية الكريمة ولفتته الإنسانية تجاه أبنائه، داعيا الباري عز وجل ان ينعم على فجر السعيد الشفاء العاجل".

ورد على سؤال إحدى المتابعات حول وضع فجر السعيد حاليًا، قائلا: "نعم أختي قبل ربع ساعة سافرت طيران خاص إسعاف جوي معاها خالتي فاطمة والفنانة أحلام اختنا الرابعة راحوا لندن والله يشفيها يارب".

يذكر أن فجر السعيد دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص بالكويت، وأجرت عملية "تحويل مسار" وبعدها بيومين أصابها تسريب من العملية أدى إلى تسمم حاد في الدم، وأثر على الوظائف الحيوية.

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