شاهد فيلم "برلين: سيمفوني أوف إي غريت سيتي" في سينما عقيل خلال شهر أغسطس. الفيلم الوثائقي من إنتاج عام 1927 وهو من إخراج الألماني "والتر روتمان". يسلّط الفيلم الصامت الضوء على الحياة في المدينة من خلال لقطات على طريقة الأفلام الوثائقية. يترافق الفيلم مع موسيقى تصويرية للملحّن "إدموند ميزيل".



يُعدّ فيلم "برلين: سيمفوني أوف إي غريت سيتي" فريداً من نوعه وقد تم تصويره بأسلوب اشتهر في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، حيث يجمع يبن الأفلام الوثائقية ورواية القصص.

التاريخ 23 أغسطس 2019 الفئة نمط حياة الموقع سينما عقيل، السركال أفنيو رسم الدخول 52.5 - 56.5 درهم الدخول 7.30 مساءً الموقع الإلكتروني https://www.cinemaakil.com/films/?date=2019-08-23&movieid=209