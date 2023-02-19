بروس ويليس مُصاب بـ"الخرف".. وحالته الصحيّة تتدهّور

عانى النجم الهوليوودي الشهير "بروس ويليس" خلال العام الماضي من مرض الحبسة الكلامية بشكل مفاجىء والذي أثر عليه بشكل كبير ومنعه من التمثيل واعلن اعتزاله خلال وقت لاحق.

وبعد مرور ما يقارب عام على إعلانه اعتزاله بسبب اصابته بمرض الحبسة الكلامية، كشفت عائلة النجم الهوليوودي "بروس ويليس" بأن حالته الصحية تدهّورت بالكامل.

تفاصيل الحالة الصحيّة للنجم العالمي بروس ويليس

نشرت عائلة النجم العالمي "بروس ويليس" بيان رسمي يوم الخميس الماضي اعلنته فيه تدهّور الحالة الصحية للنجم العالمي حيث كشفت عن اصابته بمرض نادر وخطير يدعى "الخرف الجبهي الصدغي".

وقالت عائلة النجم البالغ من العمر 67 عاماً في البيان: "بالرغم من أن هذا الأمر مؤلم ولكن من الجيّد أن يكون هناك تشخيص واضح لما يعانيه بروس، وهو مرض نادر ولم يسمع به أحد من قبل ومن المحتمل أن يصاب به أي شخص".

وأكّدت العائلة في البيان بأن مرض الحبسة الكلامية هو مجرّد عرض واحد من أعراضهذا المرض الخطير والذي يُدعى "الخرف الجبهي الصدغي".

وجاء في البيان بأن هذا المرض الخطير لا يوجد له علاج وأن الحالة الصحيّة للنجم العالمي تتدهّور بشكل كبير، وأكدت أسرة الفنان العالمي ان المرض بحاجة للوعي أكثر، والمريض به بحاجة لرعاية كبيرة واهتمام مختلف.

وتتأزم حالة المريض بشكل كبير حيث ينسى طريقة القيام ببعض الأمور الضرورية مثل الكلام والمشي ودخول الحمام ويعود كانه طفل ولد حديثًا لا يدرك شيئًا.