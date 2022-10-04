التوأم الرقمي لـ بروس ويليس بديلًا له في الأعمال القادمة .. ما حقيقة الأمر؟

استطاع النجم الهوليوودي الشهير "بروس ويليس" ان يلفت الأنظار إليه مرة اخرى بعد ان أعلن اصابته بمرض الحبسة الكلامية والتي جعلته يعتزل التمثيل نهائياً.

حقيقية عودة النجم بروس ويليس الى الشاشة

أثار النجم الهوليوودي جدلًا كبيرًا بعد أن كشفت بعض التقارير عن احتمالية عودة النجم العالمي إلى الشاشة مرة أخرى، حيث أكّدت التقارير بان بروس قام ببيع الحقوق الرقمية الخاصة بوجهه لاستخدامها في الاعلانات التجارية، بالإضافة الى الأفلام وجميع الأعمال الفنية.

وكشفت الصحف بان بروس ويليس أبرم صفقة مع شركة Deepcake وهي الأولى من نوعها حيث قام ببيع حقوقه الرقمية لإنتاج ما يسمّى "التوأم الرقمي".

وتقوم هذه الشركة بالعمل على خاصية التزييف العميق، حيث تستخدم تفاصيل مطابقة لملامح الشخص، من أجل إنتاج توأم رقمي مطابق له، يمكن أن يحل له بديلًا في الكثير من الأمور، وفي حالة بروس ويليس سيحل بديلًا في الأعمال التي ما زال متعاقدًا عليها ولا يمكن أن يقوم بها بسبب مرضه.

Russian firm Deepcake used an authorized deepfake of the Bruce Willis in the commercial for telecoms company Megafon. The company uses an artificial neural network to impose Willis' image onto the face of a Russian actor pic.twitter.com/7bizoLsk2S — Reuters (@Reuters) September 22, 2021

روس ويليس ينفي هذه الشائعات

نفى وكيل أعمال النجم الهوليوودي "بروس ويليس" بان يكون النجم قد أبرم اي صفقة بهذا الخصوص فقال: "لم يعقد بروس أي اتفاقية أو صفقات مع شركة Deepcake، كما أنه لا القيام بهذه الخطوة، فهي مجرد اجراء افتراضي".

وأكّد وكيل أعماله بان النجم الهوليوودي بروس ويليس كان قد استخدم هذه الخاصية من اجل الإعلان الدعائي لاحد الشركات الروسية خلال العام الماضي، ولكنّه لم يقم بصفقات بيع حقوقه الرقمية من أجل انتاج توأم رقمي له.