بريانكا شوبرا تتضامن مع شهداء الهجوم الوحشي في نيوزيلندا وتنشر فيديو حزين!

بريانكا شوبرا

أعربت نجمة بوليوود الفنانة بريانكا شوبرا عن حزنها الشديد وتضامنها مع الشهداء الذين راحوا ضحية العمل الوحشي والغير الإنساسي في أحد المساجد في نيوزيلندا، وأسفر هذا الهجوم عن استشهاد أكثر من 51 شخص يوم الجمعة الماضي.

وتعبيرًا عن أسفها على ما حدث، قامت بريانكا شوبرا بمشاركة فيديو عبر حسابها على موقع تويتر، لمست فيه قلوب المتابعين حتى دون أن تكتب أي تعليق يذكر، وهو عبارة عن فيلم أنيميشن لمرأة من ديانة أخرى تقوم باحتضان مرأة مسلمة وتعليق في الفيديو يقول: "العالم كله معك".

على صعيد آخر، من المقرر أن تشارك بريانكا شوبرا في أحد الأفلام الجديدة التي ستضم كل من سلمان خان وشاروخان بحسب آخر التقارير الصحفية، على الرغم من وجود خلاف مع سلمان خان بسبب انسحابها من فيلمه "بهارات" في اللحظات الأخيرة قبل بدء التصوير.