بريانكا شوبرا تروي موقف صادم.. مخرج طلب رؤية ملابسها الداخليّة

حلّت النجمة البوليوودية الشهيرة "بريانكا شوبرا" ضيفة في أحد البرامج، وتحدثّت خلال المقابلة عن موقف صادم لم تكشف عنه سابقًا حصل معها في بداية مسيرتها الفنية.

بريانكا شوبرا تتعرّض لموقف محرج في بداية مسيرتها الفنية



كشفت بريانكا شوبرا عن موقف محرج تعرّضت له في بداية مسيرتها الفنيّة وقالت إنها كانت تستعد لتصوير أحد الأفلام حيث كان من المفترض أن تجسد شخصية أساسية في العمل.



إلا انها أصيبت بصدمة بسبب المخرج الذي قام بتصرف صادم وغي أخلاقي، وقبل الاتفاق على الدور طلب منها هذا المخرج رؤية ملابسها الداخليّة فقال لها: "أنا بحاجة الى رؤية ملابسك الداخليّة"، وكشفت الفنانة الهندية أنها قررت الانسحاب من العمل بعد هذا الطلب دون تردد.

وروت الفنانة الشهيرة تفاصيل الحادثة قائلة: "خلال عام 2002 كنت أقوم بخلع قطعة واحدة من الملابس في وقت واحد، لكن المخرج قال لي أريد ان ارى ملابسك الداخلية وإلاّ لن يأتي أي شخص لمشاهدة هذا الفيلم".



ووصفت بريانكا الموقف بأنه لحظة غير إنسانية فقالت :"لم يقل لي ذلك لقد قال هذا الشيء للمصمم وكنت اشعر بانني لا أساوي شيئاً فنياً وان ما أفعله ليس مهم ولا قيمة له".

والجدير بالذكر أن شوبرا ظهرت لاول مرة في فيلم Thamizhan خلال عام 2002 كما أنها دخلت عالم بوليوود خلال عام 2003 من خلال فيلم Andaaz وحققت خلال مسيرتها الفنية الكثير من النجاح لتصبح واحدة من أبرز النجمات العالميات وشاركت في عدد من الأعمال العالمية.