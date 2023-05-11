بريانكا شوبرا تتعثر على السجادة الحمراء.. والصحافة تنقذها من الفضيحة

طرحت دور السينما في مدينة نيويورك الأمريكية العرض الاول من الفيلم الجديد "love again" من بطولة النجمة البوليوودية "بريانكا شوبرا".

وحضرت النجمة العالمية العرض الاول رفقة زوجها النجم العالمي نيك جوناس الذي سيكون له ظهور مميّز وخاص ضمن أحداث الفيلم.

بريانكا شوبرا في وضع محرج والصحافة تنقذها

تعرّضت النجمة البوليوودية "بريانكا شوبرا" الى موقف محرج خلال وصولها للسجادة الحمراء في العرض الاول من فيلمها، حيث سقطت على الأرض بسبب الكعب العالي الذي كانت ترتديه.

وخلال وقت لاحق عبّرت بريانكا شوبرا عن خوفها الشديد لحظة سقوطها على السجادة الحمراء حيث أن الموقف كان محرج للغاية على حد تعبيرها.

ووجهت بريانكا الشكر الشديد للصحافة بسبب انقاذها من هذا الموقف المحرج حيث أن كاميرات الباباراتزي لم تلتقط أي صورة للنجمة لحظة سقوطها، ولم يتم تداول أي صور وفيديوهات بالرغم من حرص الصحافة عادة على التقاط هذه المشاهد لكسب المشاهدات.

خوف بريانكا شوبرا من الفضيحة

عبّرت بريانكا عن خوفها الشديد من انتشار مقاطع وصور لها عند سقوطها حيث قالت حول سقوطها: "أنا لم أتحدث عن هذا الامر لأنني كل يوم أحاول البحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن فيديو لي لحظة سقوطي".

وتابعت بريانكا: "كنت ارتدي كعباً عالي جداً لأبدو طويلة، وكانت السجادة الحمراء مليئة بالصحافة والمعجبين وسقطت فجأة على السجادة وكان موقف محرج للغاية".

وأضافت معبرة عن امتنانها: "لم أشاهد هذا الشيء يحدث لي ابداً في مسيرتي المهنية، وضع الجميع كاميراتهم جانباً وقالوا لي لا تقلقي بشأن ذلك وخذي وقتك، وقد شعرت بالاحراج الشديد".