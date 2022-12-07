بريانكا شوبرا تخطف الأنظار بلون "فيفا ماجينتا".. مستوحى من الخنفساء

لقد رأينا الألوان الوردية الزاهية تسيطر على مشهد الموضة في عام 2022، مباشرةً من عرض دار الأزياء الفرنسية "فالنتينو" وانتهاءً بدار الأزياء الإيطالية "بولغاري"، إلَّا أن لون العام الذي اعتمدته النجمة الهندي بريانكا شوبرا مؤخرًا يعكس لون العام الجديد 2023.

بريانكا شوبرا تتألق بلون عام 2023 "فيفا ماجينتا"

تواجدت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا في عرض مجموعة دار الأزياء الإيطالية "بولغاري" الجديدة، بفستان أنيق من درجات الفوشي جاء بقصة صدر عريضة على شكل حرف v، نسَّقته بكاب طويل من قماش التفتا تميَّز بأكمامه الفضفاضة وأكتافه عريضة التي صممت على شكل طيات أنيقة، لكن ما سلط الضوء وجذب الأنظارإليه هو لونه القرمزي الدافئ الذي أطلق عليه اسم"فيفا ماجينتا".

وأكملت شوبرا إطلالتها بالتزيُّن بمجوهرات مرصعة بالألماس والأحجار الكريمة من مجموعة بولغاري التي تحمل اسم "عدن: حديقة العجائب Eden The Garden of Wonders ".

كما اعتمدت مكياجًا من درجات الوردي والبرونزي من أجل إبراو ملامحها الجذابة، في حين أسدلت خصلات شعرها البني على جانبي كتفها.

لون فيفا ماجينتا

وبالعودة إلى اللون، اختارت هيئة الألوان العالمية "بانتون" Pantone لونًا نابضًا بالحياة ليعكس العام الجديد 2023 وأسمته لون "فيفا ماجينتا"، المستوحى من الصبغة الحمراء الطبيعيّة المشتقة من حشرة "الخنفساء"، والذي وصفته بـ"نغمة قرمزية نتنج عن توازن بين الدفء والروعة".

ويجسد هذا اللون غير التقليدي الشجاعة، والفرح، ويعزز التفاؤل، كما يدعو لخوض غمار التجارب والتعبير عن الذات دون قيود، كما أنه يعكس الذكاء والجرأة.

