بريانكا شوبرا تكشف لمجلة فوغ عن خططها للإنجاب وهذا ما قالته

يشكل بريانكا شوبرا ونيك جوناس أحد أبرز ثنائيات هوليوود، ومنذ زواجهما ينتظر محبوهما ذلك الخبر السعيد بشأن حمل بريانكا بطفلها الأول.

وفي حين أنه سبق لبريانكا وأن قالت بأنها ليست متعجلة بشأن الإنجاب ولا تخطط له حاليًا، إلا أنه يبدو أنها بدأت التفكير في الأمر جديًا، حيث كشفت حديثًا لمجلة "فوغ" الهندية عن مخططاتها المستقبلية بشأن حياتها مع نيك، مع الظهور بإطلالات لافتة.

إذ اُختيرت نجمة بوليوود بطلة غلاف عدد سبتمبر لمجلة فوغ الهندية، واعتمدت جلسة تصوير مميزة، وكما هو متوقع فقد ظهرت بإطلالات استثنائية تبرز أسلوبها الخاص.

وفي الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يمكن رؤية كيف أشرقت نجمة بوليوود بأكثر من إطلالة تجمع بين الأسلوب الهندي الكلاسيكي والعصري، فضلًا عن الألوان الزاهية وأزيائها المفعمة بالألوان، مع اعتماد مكياج هادئ جذاب ركز على الدرجات البرونزية والنيود، مع الإبقاء على رفع شعرها لإبراز ملامحها أكثر.





وللظهور على الغلاف، أطلت بريانكا ببلوزة من الشيفون تميزت بلونها الوردي النيود مع كشكشة تزين الرقبة وأكمام فضفاضة، ونسقت معها بنطلونًا أزرق مغطى بالنقشات الملونة مع حبات الباييت البراقة، وأكملت إطلالاتها بالكثير من الإكسسوار البرونزي المفعم بالألوان، لإضفاء لمسة هندية على إطلالتها.





وجنبًا إلى جنب مع إطلالاتها الجذابة، كشفت بريانكا الكثير من الأمور في محادثة صريحة مع المجلة، وعندما سئلت حول أحدث مخططاتها بشأن علاقتها مع نيك، قالت: "أسعى إلى شراء منزل وإنجاب طفل من نيك".

وأضافت: "لدى منازل في مومباي ونيويورك، وبالنسبة لي أشعر أنني في مكاني أو موطني أينما أكون سعيدة، وطالما الأشخاص الذين أحبهم موجودون برفقتي".

انتقالًا إلى الكلام بشأن كيف تشعر كونها في الثلاثينات من عمرها، كشف بريانكا أن فترة العشرينات كانت بالنسبة لها مليئة بالقلق أكثر، على عكس المرحلة الحالية، حيث تقول النجمة الهندية أنها الآن تريد أن تكون "أكثر حضورًا".

وأوضحت: "أصبح لديّ الآن مساحة أكبر من التي حظيت بها يومًا منذ فترة طويلة جدًا، وأنا لا أخشى الاعتراف بذلك. فأنا لا أريد أن أكون عالقة في نفس المرحلة".

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