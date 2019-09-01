بعد أيام من إطلاقها.. اتهام النجمة عليا بهات بسرقة أغنيتها من أخرى باكستانية

منذ فترة ونشهد حالات اتهام بعض أبرز النجوم بسرقة أعمالهم من نجوم أخرين، بمن فيهم "كاتي بيري" و"إيد شيران"، والآن نشهد نفس الواقعة في عالم بوليوود.

لم يمر أسبوعًا منذ أن أطلقت نجمة بوليوود "عليا بهات" أول أغنية على قناتها على اليوتيوب، لينهال عليها هجومًا كبيرًا من الباكستانيين.

قبل أيام، أطلقت عليا أغنيتها "برادا" على قناتها، وسرعان ما حظيت بشعبية كبيرة بين معجبيها من مختلف البلدان، إلا أنه سرعان ما تلقت عليا اتهامات بسرقتها الأغنية من أخرى باكستانية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "إنترناشونال بيزنس تايمز"، أشار الكثيرين إلى أن بعض أجزاء من أغنية عليا تجتوي على عناصر من أغنية باكستانية تدعى "غور رانج كا زامانا" Gore Rang Ka Zamana.

أثار الأمر غضب الكثير من رواد تويتر، ومن بينهم الممثلة الباكستانية " مهويش حياة"، والتي قالت: "أجد الأمر غريبًا، فمن ناحية تشوه بوليوود صورة باكستان في كل فرصة متاحة، ومن ناحية أخرى تستمر في سرقة أغانينا. حقوق الملكية لا تعني شيئًا بالنسبة لهم على الإطلاق".

ووسط ما تثيره من جدل، كشفت تقارير أن عليا قد تحذف الأغنية من قناتها على اليوتيوب لتجنب تفاقم الأمور.

ويجدر بالذكر أن أغنية "برادا" تأتي من تأليف The Doorbeen، كما يُذكر في يوم إطلاقها، حصدت ما يصل إلى 20 مليون مشاهدة.

بصرف النظر عما تعرضت له عليا بسبب أغنيتها، من المقرر ظهورها مع حبيبها الممثل رانبير كابور جنبًا إلى جنب مع النجم أميتاب باتشان في فيلم Brahmastra، الذي سيصدر في ديسمبر هذا العام، بالإضافة إلى مشاركتها في فيلم Sadak 2 مع أديتيا روي كابور، والمقرر عرضه يوليو العام القادم.

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