بعد طول انتظار.. الكشف عن تمثال نجمة بوليوود سريديفي في متحف مدام توسو (صور)

تعد النجمة الراحلة وأيقونة بوليوود "سريديفي"، أحد أبرز نجوم الهند، والتي أسرت قلوب ملايين المعجبين حول العالم بجمالها وموهبتها، وحتى بعد مرور عام على وفاتها الصادمة، لا تزال سريديفي تحظى بحب الكثيرين.

وتكريمًا لها، كشف متحف مدام توسو في سنغافورة اليوم الأربعاء، النقاب عن تمثال أيقونة بوليوود الراحلة، في حدث فريد من نوعه وسط حضور "بوني كابور" زوج سريديفي، وابنتيها الممثلة "جانفي" و"كوشي".

ومن أجل هذا الحدث المميز، تألقت جانفي بفستان أحمر جذاب، بينما أطلت شقيقتها كوشي بفستان سماوي أنيق، إلا أن الصور تكشف ملامح الحزن والتأثر واضحة على ملامحهما.

وحسب ما كشفته مجلة "ذا نيوز مينيت"، من صور، يمكن رؤية كيف اجتمع بوني وابنتيه وبعض الحشد من أجل كشف الستار عن التمثال، الذي بدا نسخة حية طبق الأصل عن سريديفي.

تميز التمثال بتصميمه من وحي إطلالة نجمة بوليوود المميزة في أغنية "هاوا هاواي" من فيلم " مستر انديا"، حيث أظهر سريديفي بفستان ذهبي لامع وخصلات مجعدة، بالإضافة إلى تاج لافت باللون الذهبي واكسسوارات ومانيكير ميتاليك بنفس اللون أيضًا.

ومن الوقفة والابتسامة إلى ملامح النجمة، يُظهر التمثال ما اتسم به من براعة ودقة في التفاصيل.

وبالإضافة إلى ذلك، جمع المتحف رسائل من محبي سريديفي وعرضوها على الجدار خلف التمثال، تكريمًا للنجمة أثناء الكشف عنه.

وحسب ما قاله مسؤولو المتحف، يعد هذا التمثال الشمع لسريديفي، الوحيد من نوعه في العالم، وإضافة حصرية لمتحف مدام توسو في سنغافورة، هذا وعمل على تصميمه فريقًا من 20 فنان ماهر، بعد وفاة سريديفي، كما أن الفريق استغرق 5 أشهر في تصميم التمثال بالتعاون مع عائلة النجمة الراحلة للتدقيق في التفاصيل.

وقبل الكشف عن التمثال اليوم الأربعاء، قال بوني عبر تويتر أمس الثلاثاء: "سريديفي تعيش إلى الأبد، ليس في قلوبنا فقط، ولكن في قلوب الملايين من معجبيها أيضًا. ننتظر بفارغ الصبر كشف النقاب عن تمثالها في متحف مدام توسو بسنغافورة في 4 سبتمبر".

وتعليقًا عن الحدث، قالت "ليزي باركنسون" أحد أعضاء فريق صنع التمثال: "كان شرفًا لنا إعادة احياء لمثل هذه النجمة الأسطورية بالتعاون مع أسرتها، وما جعل هذا المشروع مليئًا بالتحديات ومثيرًا للاهتمام، هو إعادة تصميم اطلالتها، من الفستان والتاج والأساور إلى الأقراط وغيره، بتقنية ثلاثية الأبعاد".

ويأتي الكشف عن التمثال كاملًا، بعدما أعلن المتحف يوم 13 أغسطس الماضي، في ذكرى ميلاد سريديفي، عن استعداده للكشف عن تمثال مميز للنجمة الراحلة.

هذا وصُدم الملايين بخبر وفاة أيقونة بوليوود يوم 24 فبراير 2018، نتيجة غرقها في حوض الاستحمام خلال وجودها في أحد فنادق دبي.

للمزيد من قسم عالم بوليوود: