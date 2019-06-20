بريانكا شوبرا توجّه رسالة للأطفال في اليوم العالمي للاجئين

شاركت مؤخرًا نجمة بوليوود بريانكا شوبرا وسفيرة النوايا الحسنة في اليونيسيف نشاطاتها الإنسانية بعيدًا عن النجومية وعالم صناعة الأفلام مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت عبر تويتر رسالة للأطفال حول العالم بمناسبة اليوم العالمي للاجئين.

وكتبت بريانكا شوبرا عبر حسابها على موقع تويتر، كلمات مؤثرة مليئة بالحب لجميع أولئك الأطفال الذين عانوا من الحروب والدمار وتشردوا بعيدًا عن موطنهم، وقالت في رسالتها لهم:

"الحقيقة بسيطة..مستقبل هذا العالم يقبع بين أيدي هؤلاء الأطفال..لكن الواقع القاسي هو أن جيل كامل من الأطفال البريئين ينمون حاليًا دون أن يعلموا أي شيء عن مستقبلهم، هؤلاء الأطفال تعرضوا للتهجير بسبب الحروب والأزمات المختلفة في مناطق عديدة".

وتابعت: "عندما تجبر العائلات على الرحيل عن بيوتهم بسبب العنف، الإضطهاد، والكوارث الطبيعية، فإنهم يعانون الأذى بشكل كبير، والطرف الخاسر في هذه المعادلة هم الأطفال، الأعداد صادمة, نعم ولكن علينا أن نواصل دعمنا لهم، بغض النظر عن قدرتنا على ذلك كأفراد".

إضافة إلى ما سبق، قامت بريانكا شوبرا بمشاركة مقطع فيديو أثناء تواجدها مع الأطفال واللعب معهم وتعليمهم، ودعت الجميع بأن يقدموا يد العون لهم حتى يتمكنوا من العيش في أمان ومساعدتهم للوصول إلى مسعاهم وتحقيق أحلامهم المستقبلية.

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