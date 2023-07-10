بريتني سبيرز تتلقّى صفعة من لاعب كرة سلة.. ما القصة؟

تعرّضت المغنية العالمية المثيرة للجدل "بريتني سبيرز" الى اعتداء جسدي وموقف محرج خلال تواجدها في مدينة لاس فيغاس الأمريكية يوم الخميس الماضي في أحد الفنادق رفقة حبيبها الإ]راني سام أصغري.

تفاصيل الموقف المحرج الذي تعرضت له بريتني سبيرز



تحدّثت النجمة العالمية عن تفاصيل الحادثة المحرجة والصادمة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، فقالت حول ما حدث: "يوم الاربعاء الماضي التقيت عند مدخل الفندق الذي أقيم فيه بـ لاعب كرة السلة الشهير فيكتور ويمبانياما".



وتابعت بريتني: "وعند رؤيتي له قررت التحدّث اليه من أجل تقديم التهنئة له على نجاحاته ومن أجل جذب انتباهه قمت بالنقر على كتفه، إلا أن الحارس الشخص الخاص بع قام بدفعي وصفعي على الفور دون أن يشاهدني، ولم يكن يعلم انني انا.

وأضافت بريتني: "كانت الصفعة شديدة لدرجة أنني كنت على وشك أن اقع على الأرض، كما تسببت هذه الصفعة القوية بـ انتزاع النظارات عن وجهي".

بريتني سبيرز تقدّم شكوى رسمية



قامت النجمة "العالمية بتقديم شكوى بسبب تعرضها للعنف حيث أن الشرطة فتحت تحقيق حول ما وقع بالتحديد لا سيما ان سبيرز اصيبت ببعض الجروح.

أما لاعب كرة السلة فعلّق على الموضوع بقوله: "لم أعرف أنها المغنية بريتني سبيرز الا لاحقاً، هناك شخص كان يناديني سيدي سيدي وأمسك بي من ظهري وشعرت بأن الأمن أبعده لكن لم أعرف بأي درجة من القوة".

