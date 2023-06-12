بريتني سبيرز مدمنة على مادّة الشبو.. وعائلتها توقع موتها قريبًا

خرجت عائلة الفنانة العالمية المثيرة للجدل بريتني سبيرز مؤخرًا بعدد من التصريحات التي وصفت بأنها مثيرة للجدل جول ابنتهم ووضعها الصحي والنفسي.

بريتني سبيرز مدمنة على مادة الشبو



وصرحت عائلة النجمة الهوليوودية بأن ابنتهم بريتني سبيرز تواجه مشاكل كبيرة في الإدمان حيث أنهم يعتقدون بانها مدمنة على مادة الشبو، وهي مادة الميث الخطيرة.



ولم تكشف العائلة أي أدلّة حول صحة اشاعاتهم واتهاماتهم لابنتهم، كما أنهم لم يذكروا أي تفاصيل أخرى حول كيفية بدء ادمانها لتلك المادة والمدة التي أدمنتها مما أثار شكّ حول صحة الادعاءات التي أطلقوها خاصة مع خسارتهم قضية الوصاية.



وأكّدت عائلة بريتني أيضا أنه وبسبب ادمان النجمة على مادة الشبو فإن حالتها الصحية ليست جيدة وصحتها في تدهور مستمر، وصدمت العائلة الجمهور بعد إشاراتهم انهم يتوقعون وفاة سبيرز قريبًا بسبب الضرر التي تسببه هذه المادة.

بريتني سبيرز وتفاصيل وضعها الصحي



وبالرغم من التزام النجمة العالمية الصمت حول ادعاءات عائلات، ووجود العديد من الأشخاص الذين شككوا في حقيقة هذه التصريحات لا سيما أن عائلتها كانت تحاول الإبقاء على الوصاية عليها وعلى أطفالها وثرتها، لا سيما بعد خسارتهم الوصاية التي استمرت 13 عامًا، إلا أن عدد كبير من الجمهور أشاروا إلى ان إدمان سبيرز ليس أمرًا مستحيلًا ومستبعدًا.

واستند هؤلاء الأشخاص بالشكوك إلى الحالة النفسية التي تعاني منها سبيرز ودخولها المصحة النفسية في وقت سابق، معتبرين أنها انسانة هشة ومن السهل إدمانها.