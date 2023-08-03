بسام كوسا وتيم حسن يلتقيان مجددًا بعد 14 عامًا من عرض زمن العار

أفادت تقارير فنية في وقت سابق عن تواجد الفنان تيم حسن في الموسم الرمضاني المقبل 2024 بعمل سوري بحت يجمعه للمرة الثانية على التوالي بالمخرج سامر البرقاوي بعد نجاح مسلسل الزند.

بسام كوسا إلى جانب تيم حسن في رمضان 2024

وأعلنت المصادر حينها ان العمل سيحمل اسم "تاج" ومن إنتاج شركة الصباح، وكشفت مصادر مطلعة مؤخرًا عن انضمام النجم بسام كوسا إلى بطولة المسلسل الجديد.

وأثار هذا الخبر حماسة الجمهور متوقعين ان يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا نظرا لتواجد الثنائي سويًا، لا سيما انهما حققا قبل سنوات نجاحًا كبيرًا خلال تواجدها معًا في بعض الأعمال.

أعمال تيم حسن وبسام كوسا

اجتمع النجمان في عملين حققا الكثير من النجاح الجماهيري وهما المسلسل الاجتماعي الانتظار الذي عرض عام 2006، ومسلسل زمن العار وعرض عام 2009.

مسلسل الانتظار:

قدم تيم حسن في العمل شخصية عبود وهو الشاب اللقيط الذي يعيش في حارة شعبية، أما بسام كوسا فجسد دور وائل وهو صحافي يسكن في نفس الحي.

يرتبط الثنائي بعلاقة صداقة ويشعر عبود بالمسؤولية تجاه رحا الابن الأكبر لوائل.

وشارك في العمل تخبة من النجوم أبرزهم يارا صبري، نسرين طافش، سلافة معمار، أحمد الأحمد، تاج حيدر، الراحل سليم كلاس، ضحى الدبس وآخرون.

مسلسل زمن العار:

في عام 2009 التقى النجمان مجددًا في بطولة المسلسل الاجتماعي زمن العار وجسد حسن في العمل شخصية جميل الذي يقع في حب بثينة ضديقة وجارة زوجته صباح.

وبعد أن تحمل منه وتهرب من عائلتها تلتقي بـ "يوسف" وتقع في حبه ويتنافس الأخير مع جميل على قلب بثينة.