بسبب أزمة شيرين عبدالوهاب الأخيرة.. روتانا تلغي عقدها معها

نضال الأحمدية تكذب حسام حبيب

وفي وقت سابق، كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية تفاصيل جديدة عن أزمة صديقتها الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب ، مُكذبةً ادعاءات حسام حبيب في آخر تصريح له مع الإعلامي عمرو أديب.

وتوجَّهت نضال الأحمدية عبر حسابها على موقع التغريدات "تويتر"، لتؤكد أن بحوزتها العديد من التسجيلات والحقائق التي تكشف كذب طليق شيرين، مُطالبةً الجميع بعدم تصديقه، مُتهمةً إياه بمحاولة قتل شيرين وتعنيفها وتوريطها في العديد من الأمور.

وأشادت نضال بشقيق شيرين، محمد عبدالوهاب، لتدخله ومحاولته حماية شقيقته.

وكتبت نضال في التغريدة: "لدي معلومات وتسجيلات تكذب طليق الست شيرين عبد الوهاب وتبرز حقائق.. أتوسل من في نفسه ذرة خير، أن لا يصدق الدجال الذي كاد يقتل شيرين بكافة انواع التعنيف والتوريط، لولا تدخل شقيقها".

وكشفت نضال في ذات التغريدة أن صديقتها في غيبوبة وهددت حسام بفضح المستور، قائلة: "لو أدليت بقليل مما أعرف هل يكون ذلك أخلاقيًا والست في شبه غيبوبة؟".

وصية شيرين عبدالوهاب

في الوقت نفسه، خرج المستشار القانوني لشيرين، حسام لطفي، عن صمته كاشفًا على أن تصريحات حسام حول كتابة شيرين ثروتها لصالح ابنتيها حقيقي، مؤكدًا أنها كتبت وصيتها منذ سنوات، وهو مؤتمن عليها، وامتنع عن كشف المزيد من التفاصيل.

وقال حسام لطفي: "شيرين كتبت وصيتها منذ عدة سنوات وأودعتها لدي، وكتابة الوصية دليل على إيمان عميق عندها، وفي النهاية لا أملك إلا الدعاء لها بالصحة وطول العمر".

وتابع: ""شيرين عزيزة على كل من يعرفها، ويكفيها رصيدها لدى جمهورها من الحب، واطمئنوا عليها، فهي في أيد أمينة محاطة بمن تحب".

وأعرب عن فخره للثقة التي منحته إياها شيرين، قائلًا: "أعتز بثقة شيرين عبد الوهاب بي.. وهي ليست الوحيدة من أهل الفن التي احتفظ بوصيتها.. كتب الله للجميع السلامة".

شيرين عبدالوهاب في غيبوبة

وأفادت بعد المصادر أن شيرين عبدالوهاب دخلت في غيوبة بعد خمسة أيام من تعرضها لانهيار عصبي، بعدما رفضت العلاج من الإدمان.

وأشير إلى أن شيرين منعت من إجراء مداخلة هاتفية في إحدى البرامج الحوارية، كما منعت من رؤية ابنتيها مريم وهنا، لكن سمح للجنة من المجلس القومي للمرأة بزيارتها، والتي لاحظت وجود كدمات ورضوض في أنحاء مختلفة من جسدها، أشير إلى أنها نتجت من استخدام القوة حينما أجبرت على العلاج.

وخوفًا من تدهور حالتها الصحية، يُقال أنه سيجرى نقلها إلى مشفى آخر؛ نظرًا لعدم امتلاك مصحة العلاج النفسي والتعافي من الإدمان إمكانات طبية لازمة في حال أصيبت بأزمة قلبية أو انتكاسة، لاسيما بعدما ظهرت مؤشرات تدل على تدهور كفاءة عضلة قلبها.

