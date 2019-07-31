بسبب العطر.. احتراق لحية أمين زوج الدكتورة خلود

نشرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات"، أثناء احتراق لحية زوجها أمين بسبب استخدامه للعطر أثناء تبخره بالمبخرة، وهو ما أدى إلى اشتعال النار في لحيته.

وقالت خلود إنها سبق وحذرته من خطورة تفاعل العطر مع البخور ولكنه لم يأخذ كلامها بعين الاعتبار، كما طالبته ان يحمد الله كثيرًا لأنه كان من الممكن أن تطال النار وجهه أيضًا.

وأضافت أن كل المتواجدين في المحل فروا هاربين عندما شاهدوا النار تمسك في لحيته، محذرة الجميع من خطورة استخدام العطر مع البخور.

وكانت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود قد وجهت رسالة إلى كل من أساء إليها واتهمها بقتل العروس الكويتية بسبب المنتجات التي تعلن عنها وشوه سمعتها، قائلة: "تملكون الشجاعة أنكم تعتذرون عن اللي سوته فيني وبأهلي ورجلي وعيالي؟.. ما أعتقد تملكون".

وقالت خلود: "رغم أن أهل الفتاة الكويتية المتوفية قاموا بتبرئتي من هذه التهمة، إلا أن حملات الهجوم علي وتشويهي والتشكيك في شهادتي لم تتوقف".

وسبق ونفت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود أي صلة لحبوب التخسيس التي روجت لها بوفاة إحدى الفتيات، مؤكدة أنها لم تُستدعَ على خلفية الوفاة لأي جهة تحقيق، وأنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل من حاول التشهير بها.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: