بسمة بوسيل بإطلالة مُختلفة في أول ظهور بعد الولادة!

بسمة بوسيل

نشرت المغربية بسمة بوسيل صورة جديدة لها هي الأولى بعد انجابها طفلها الثالث أدم من زوجها الفنان تامر حسني، وظهرت بوسيل في الصورة بشعر أسود متوسط الطول مع "غرة" قصيرة، ومٌرتدية توب باللون الزهري.

وتغزل جمهور بوسيل بجمالها خصوصًا في هذا اللوك المختلف والمميز والذي زاد من جمالها، بالرغم من عدم مرور الوقت الكثير على إنجابها.

وكانت المغربية بسمة بوسيل قد أنجبت طفلها الثالث من زوجها تامر حسني، والذي انجبته في أمريكا بعد فترة من إنكارها حملها، واعلن الفنان تامر حسني عن قدوم مولوده يوم 22 اكتوبر.

وتكتمت بوسيل على خبر حملها طوال الأشهر الماضية، وكانت تصر على نفي هذا الخبر باستمرار، إلا أن سافرت إلى أمريكا ولحق بها زوجها وأنجبت طفلها هناك.

وللفنانة المعتزلة بسمة بوسيل ابنتين هما تاليا وامايا وتتعمد بوسيل إخفاء ابنتيها عن الإعلام ولا تكشف عن وجهيهما، حيث كشفت مصادر مقربة منها انها تخشى عليهما من الحسد، وهو نفس السبب الذي دفعها لإخفاء خبر الحمل.

والجدير بالذكر ان الفنان المصري تامر حسني يمر بوعكة صحية أثرت على صوته ونصحه الأطباء بعدم الغناء والحديث لفترة من الزمن.