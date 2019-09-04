بسمة بوسيل تكشف رأيها في "لوك" تامر حسني الجديد.. ماذا قالت؟

نشر الفنان المصري تامر حسني صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" ظهر فيها بعدما حلق شعره بـ"الموس" تمامًا.

وعلق تامر على الصورة قائلًا: "موس بزيادة"، لترد زوجته الفنانة بسمة بوسيل في تعليق على منشوره، كاشفة عن رأيها في "لوك" زوجها الجديد بقولها: "أنا نفسي مش عارفة أشيل الموس من إيده". وأضافت: "بس هذا الشكل المفضل لي، نعيمًا يا حبيب، دائمًا وسيم يا تيمو".

ويستعد تامر حسني لعرض فيلمه الجديد "الفلوس" أكتوبر المقبل، في الوقت الذي قام بحلاقة شعره تمامًا، تمهيدًا لدخوله تصوير فيلم جديد يحمل اسم "مش أنا".

فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد ومحمد سلام، من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق‎.‎

أما فيلم "مش أنا" الذي سيبدأ تصويره قريبًا، فهو من تأليف وسيناريو وحوار تامر حسني، وستتولى إخراجه المخرجة الشابة سارة وفيق، في أول تجربة إخراجية لها في السينما.

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