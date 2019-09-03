خطأ إملائي لـ منة فضالي يضعها في موقف محرج!

استعرضت الفنانة المصرية منة فضالي رشاقتها التي استعادتها حديثًا وخسارتها للكثير من الوزن بعد خضوعها مؤخرًا لتمارين رياضية مكثفة.

ولم تثر فضالي الجدل بشأن استعراض جسدها العاري بقدر ما أثارته حول التعليق الذي صاحب الصور، حيث كتبت عليها: "أجمل لغة في العالم هي لغة العيون لأن العشاق فقط هم الذين يمكنهم فهمها"، إلى الآن تسير الأمور على ما يرام، حتى أضافت: "أنا امرأة عذراء".

ويبدو أن الفنانة المصرية وقعت في خطأ إملائي وضعها في موقف محرج، وعلى الأرجح أنها كانت تقصد كتابة "virgo أي برج العذراء"، بدلا من "virgin أي عذراء"، وذلك لأنها أرفقت التعليق برمز برج العذراء.

وانهالت التعليقات على فضالي منها منتقدة لارتدائها البكيني، وأخرى تتسائل بشأن عذريتها، فعلق أحد المتابعين ويدعى عمر هشام: "ايه بقا virgin لأ"، وتساءلت إحدى المتابعات في تعجب: "كيف باقي عذراء؟"، وكتب آخر: "جننتيني وفرحتيني يا عذراء".

وكانت منة فضالي قد كشفت خلال لقائها في أحد البرنامج التلفزيونية في مايو 2018، أنها تزوجت دون علم والدتها من الملحن محمد ضياء، وانفصلت عنه بعد زواج دام حوالي 7 أشهر فقط.

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