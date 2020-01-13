بسمة بوسيل توجه رسالة لزوجها تامر حسني بعد حفله الأخير في جدة..ماذا قالت له؟

دائمًا ما يلفت هذا الثنائي الأنظار إليه، سواء على أرض الواقع أوحتى في الرسائل المتبادلة بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما حدث تحديدًا بعد أن قامت الفنانة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل بتوجيه رسالة على إنستغرام لزوجها تامر حسني عقب حفله الأخير في جدة.

وعبّرت بسمة بوسيل في الكلمات التي وجهتها لزوجها الفنان تامر حسني عن اندهاشها وفرحتها بالحضور الجماهيري الكبير الذي وصل لأكثر من 40 ألف شخص خلال الحفل الذي أقيم في جدة، وعلقت قائلة: "إيه الجمهور الجميل ده..مبروك حبيبي".

وبالفعل، أحيا النجم تامر حسني واحدة من أقوى الحفلات في السعودية، وحقق رقم قياسي بعدد الحضور الذي وصل لأكثر من 40 ألف، وقدم خلال الحفل أكثر من 20 أغنية على مدى ساعتين، تنوعت بين القديم والجديد، مثل: "ريح بالك"، "عيش بشوقك"، "يانا يا مافيش"، "انا ولا عارف"، "ما توصنيش"، بالإضافة إلى بعض الأغاني من فيلمه الجديد "الفلوس".

ويعيش حاليًا الفنان تامر حسني فترة نجاح لا مثيل لها، خاصة وأن فيلمه الجديد "الفلوس" تخطى الـ27 مليون جنيه داخل مصر فقط، بينما حقق أكثر من 120 مليون جنيه على مستوى الوطن العربي، وذلك بحسب الموقع المصري "اليوم السابع".

ويشارك تامر حسني في بطولة "الفلوس" كل من: خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومجموعة من ضيوف الشرف من بينهم: أحمد السقا، مي عز الدين وآخرون.

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