نسرين طافش تكشف حقيقة استبدالها بنانسي عجرم في "ذا فويس كيدز"

حسمت الفنانة السورية نسرين طافش الجدل الدائر حول انسحاب الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس كيدز"، مقابل دفعها الشرط الجزائي لمجموعة قنوات MBC والذي تقدر قيمته بمبلغ 200 ألف دولار.

وقالت نسرين طافش عبر حسابها على موقع "تويتر": "لا صحة للخبر المتداول باستبدال الفنانة نانسي عجرم بي في برنامج ذا فويس".

وسخرت من مروجي الشائعات فقالت: "بس نسيتو تحطو اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية وإني سبب غلاء السلع الغذائية وتزايد نسب الطلاق بالصين ومجاعات أفريقيا وأقنعت هاري وميغان بالاستقالة من المهام الملكية وعم حضر للحرب العالمية الثالثة".

لا صحة للخبر المتداول باستبدال الفنانة نانسي عجرم بي في برنامج ذا فويس .. بس نسيتو تحطو اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية واني سبب غلاء السلع الغذائية وتزايد نسب الطلاق بالصين ومجاعات افريقيا واقنعت هاري وميغان بالاستقالة من المهام الملكية وعم حضر للحرب العالمية الثالثة 😂🤣 — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) January 12, 2020

وحاولت نسرين طافش الترويج لمسلسلها الجديد "ختم النمر" وطالبت الجمهور بمتابعته، فقالت في تغريدة لها: "المهم باقي أيام قليلة على موعد عرض مسلسل ختم النمر المسلسل 45 حلقة وشخصيتي اسمها مريم ادعولنا بالتوفيق".

المهم باقي أيام قليلة على موعد عرض مسلسل #ختم_النمر .. المسلسل 45 حلقة و شخصيتي اسمها مريم .. ادعولنا بالتوفيق 💫♥️👊🏻 — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) January 12, 2020

وكانت قد انتشرت شائعات حول هذا الانسحاب بعد تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا الانسحاب يأتي بسبب أزمتها وزوجها فادي الهاشم بعد مصرع قتيل في منزلهما.

🤦🏻‍♂🤦🏻‍♂🤦🏻‍♂🤦🏻‍♂

ياربي دخيلك معقول في عالم بتصدق هيك تفاهات و اشاعات 😑

يعني زاد الموضوع عن حدو 😑#نانسي_عجرم pic.twitter.com/n4MGYGo1mY — Abo Rafayel Habash (@AboRafayel) January 12, 2020

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن فالبعض تضامن مع نانسي عجرم وواجه الاتهامات التي وجهت إليها بالعنصرية لأنها من أكبر الفنانات المحبوبات في الوطن العربي وظهر تضامن بعض السوريين معها أيضًا، بينما اتهمها البعض الآخر بقتل المواطن السوري وتصفيته على ريد زوجها بـ18 طلقة.

يُذكر أن اسم نسرين طافش ارتبط بالعديد من الشائعات طوال الفترة الماضية كان من بينها انفصال الفنانة السورية أصالة نصري عن زوجها المخرج المصري طارق العريان وزواجها سرًا من طارق العريان بعد قصة حب كبيرة بينهما إلا أنهما لم يعلنا الأمر.

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