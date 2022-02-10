بسمة وهبة تقع في فخ الشائعات.. وغضب من إعلانها رجوع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

كانت الإعلامية المصرية بسمة وهبة من أوائل الذين باركوا للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بعودتهما لبعضهما البعض بعد انفصال دام شهرين، دون أن تدرك أن هذه محظ شائعات لا أكثر.

وكانت بسمة وهبة قد نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" منشور تعلن من خلاله عودة الثنائي لبعضهما البعض وباركت لهما، لكن بعدما خرجت شيرين عبدالوهاب عن صمتها ونفت الشائعات وهددت بمحاسبة الجهات التي نشرت الشائعات، رجعت وهبة ونشرت مقطع فيديو توضح من خلاله بعض النقاط.

وطلبت وهبة من الصحفيين عدم التواصل معها بشأن حادثة عودة شيرين وحسام ولفتت أنها لا تملك أي تفاصيل حول الموضوع، وأنها كغيرها شاهدت الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأعربت عن مشاعرها وسعادتها بعودة الثنائي باعتبار أنها أول من تنبأ برجوعهما.

وقالت في الفيديو: "مشاعري الحقيقة وسعادتي ظهرت لأنني من أوائل الناس تنبأت بعودتهم وقلت إنهم لازم يرجعوا لأنهم بحبوا بعض، ولكن يمكن يطلع الخبر مش حقيقي وأتمنى أن يكون حقيقيا، اللهم قد بلغت".

وأرفقت الفيديو بتعليق، جاء فيه: "حقيقه خبر عوده حسام وشيرين عشان محدش يطلب مني تفاصيل اسالوا اللي اعلن الخبر هو يوسف دندش ..ع حد علمي مدير اعمالها او صديقها لانه هو اللي بلغ الصحافه ف انا قريت زييي زي الناس الخبر ف باركت".

رأي رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات بسمة وهبة



ويبدو أن تبرير وهبة لم يعجب متابعيها خاصة أنها من الشخصيات الإعلامية المهمة، فعلَّق أحدهم: "وهو في اعلامية كبيرة تتبع اخبار المواقع!لازم تتحري الاول حضرتك عن الخبر وبعدين باركي.لان احنا خدنا مباركتك ع انها من مصدر موثوق بحكم مهنة حضراك".

وأضافت إحداهن: "الناس خدت منك الخبر حقيقي لانك المفروض صحفيه و بتبلغي اخبار حقيقيه متاكده منها مش منقوله".

وعلَّقت إحداهن منتقدة: "طب ازاي تكتبي حاجه مش متأكده منها انت كده هتفقدي مصداقيتك . انا اختي بتقولي لا قلت لها انت بتتكلمي ازاي دي بسمه وهبه الي كاتبه يعني حقيقي".